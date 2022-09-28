В России приостановят взыскание долгов с мобилизованных









Исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан подлежат приостановлению.

- В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, - напомнили сегодня, 28 сентября, в ФССП России.

Уточняется, что заявления о приостановлении исполнительных производств мобилизованные должники смогут подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. Для этого в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения.

Соответствующее взаимодействие налажено между ФССП и Минобороны России.



