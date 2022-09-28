Федеральные новости

В России приостановят взыскание долгов с мобилизованных

Федеральные новости 28.09.2022 17:03
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28.09.2022 17:03



Исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан подлежат приостановлению.
- В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, - напомнили сегодня, 28 сентября, в ФССП России.
Уточняется, что заявления о приостановлении исполнительных производств мобилизованные должники смогут подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. Для  этого в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения.
Соответствующее взаимодействие налажено между ФССП и Минобороны России.

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