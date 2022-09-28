Почтовый фургон на пути из Волгограда в Москву улетел в подсолнухи

Водитель фургона «Почты России» пострадал авария произошла в Новониколаевском районе Волгоградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, 50-летний водитель, управляя автомашиной «ГАЗ Соболь», двигался по автодороге «Дон - Тамбов - Волгоград - Астрахань» из Волгограда в сторону Москвы.

– На 674 км он не справился с управлением, совершил выезд на обочину с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП водитель доставлен в больницу, – рассказали в ведомстве.

По сведениям пресс-службы УФСП по Волгоградской области, авария произошла в связи с резким ухудшением самочувствия водителя.

– К сожалению, в ДТП пострадал водитель автомобиля. Медики оказали ему помощь. По предварительным данным, водителю стало плохо, поэтому он не справился с управлением, – прокомментировали происшествие информагентству в управлении. – Инцидент не отразился на клиентах – мы уже вывели на маршрут дополнительный транспорт. Все отправления в целости и сохранности, мы доставим их в срок.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области