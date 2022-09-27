Роковой обгон: предприниматель из Дубовки попала в страшное ДТП под Волгоградом









Столкновение двух легковых автомобилей и грузовика произошло сегодня, 27 сентября, в Дубовском районе Волгоградской области. По предварительным данным, двое пострадавших.

– В 10.20 час. на 642 км трассы «Сызрань - Саратов – Волгоград» в Дубовском районе женщина-водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь со стороны Камышина в сторону Волгограда, для совершения обгона выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ-2107», которая совершала поворот налево, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.













После этого Volkswagen Touareg совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В больницу госпитализированы оба водителя.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что пострадавшие доставлены в ГКБ СМП №25. Состояние женщины 1959 года рождения, которая была за рулем внедорожника, тяжелое, но стабильное. Она госпитализирована в реанимационное отделение.

Мужчина 1981 года рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

По данным ИА «Высота 102», за рулем внедорожника находилась предприниматель из Дубовки Антонина Модина. Ее компания оказывает услуги по доставке продуктов питания. Ранее Модина возглавляла агрохолдинг Дубовский.

Фото: ГУ МВД Волгоградской области



