Роковой обгон: предприниматель из Дубовки попала в страшное ДТП под Волгоградом

Происшествия 27.09.2022 16:58
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27.09.2022 16:58
Столкновение двух легковых автомобилей и грузовика произошло сегодня, 27 сентября, в Дубовском районе Волгоградской области. По предварительным данным, двое пострадавших.
– В 10.20 час. на 642 км трассы «Сызрань - Саратов – Волгоград» в Дубовском районе женщина-водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь со стороны Камышина в сторону Волгограда, для совершения обгона выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ-2107», которая совершала поворот налево, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
После этого Volkswagen Touareg совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В больницу госпитализированы оба водителя.
В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что пострадавшие доставлены в ГКБ СМП №25. Состояние женщины 1959 года рождения, которая была за рулем внедорожника, тяжелое, но стабильное. Она госпитализирована в реанимационное отделение.
Мужчина 1981 года рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в нейрохирургическое отделение.
По данным ИА «Высота 102», за рулем внедорожника находилась предприниматель из Дубовки Антонина Модина. Ее компания оказывает услуги по доставке продуктов питания. Ранее Модина возглавляла агрохолдинг Дубовский.
Фото: ГУ МВД Волгоградской области
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