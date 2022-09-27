В Волгоградской области мобилизовали отца и сына, которые ни дня не служили в армии. Как рассказала ИА «Высота 102» Марина Горбатенко, около недели назад она со своим супругом, 36-летним Евгением и четырехлетним сыном приехали в гости к родителям мужа в хутор Клетско-Почтовский Серафимовичского района из Ставропольского края.

– В день, когда объявили частичную мобилизацию, 21 сентября, в девять часов вечера пришли из сельской администрации принесли повестки на моего свекра, Игоря Валентиновича Горбатенко и мужа Евгения, – рассказывает женщина. – Мы хотя и живем в другом регионе, но прописан муж у своих родителей. На следующий день в пять утра их собрали в хуторе и повезли в Серафимович в районный военкомат.

– Никакой медкомиссии в военкомате не было, всех, кого привезли с разных населенных пунктов, около 11 часов утра посадили в школьные автобусы ПАЗ и повезли в Волгоград, – продолжает Марина. – Сначала они приехали на остров Зеленый в Волжский. Там стояло штук пятнадцать автобусов с мобилизованными, но, как потом оказалось, свободных мест в части уже не было. Тогда их повезли в военную часть в поселке Максима Горького. Это «путешествие» продолжалось около 15 часов. В военной части в поселке, наконец, их разместили. Но мой свекор сразу попал в медчасть. Ему 59 лет, у него куча болезней – проблемы с позвоночником, бронхит и много чего другого. Он просто не перенес дорогу. Я не представляю, чем может помочь армии 59-летний мужчина с рядом хронических заболеваний.

По словам Марины, ее свекор, как и супруг, много лет назад закончили Волгоградский политехнический университет и прошли военную кафедру. У свекра звание старшего лейтенанта запаса, у мужа – лейтенанта. Но они не служили в армии ни одного дня.

– Игорь Валентинович является руководителем сельхозпредприятия – ООО «Родина», которое занимается выращиванием хлеба и других культур, – говорит женщина. – Его забрали в разгар полевых работ, рабочие в растерянности, никто не знает, что дальше делать – придется, наверное, все бросать, потому что неизвестно, кто и чем будет платить зарплату сотрудникам. А у него ведь еще и обязательства перед местными жителями по паям, которые он арендует у них. Это значит, что пайщики могут остаться без денег и кормов для скотины, которыми он их обеспечивал. Не лучше ситуация и у моего супруга. Он работает директором транспортного предприятия в Буденновске от ООО «Волгоград Транс», которое является подрядчиком завода «Лукойл» в Ставропольском крае. Теперь филиал ООО «Волгоград Транс» в Буденновске обезглавлен, под угрозой нормальное функционирование завода и под сомнением – контракт этого предприятия.

Марина утверждает, что у ее свекра были все подтверждающие его заболевания документы.

– Игорь Валентинович надеялся, что в районном военкомате он их предъявит и его отпустят – тем более, что он и по возрасту не подходит, – продолжает женщина. – Но в военкомате не было никаких медицинских комиссий! При этом мы знаем, что, например, в Михайловке и Фролово мобилизованных осматривали врачи. К тому же военком Серафимовичского и Клетского районов Станислав Бабкин обещал свекру, что медкомиссию он пройдет в Волгограде. Когда их привезли в военную часть в поселок Максима Горького, там ему сказали, что его медосвидетельствование, анкетирование и вообще хоть какой-то отбор должны были провести в районе. Но ничего этого сделано не было. Получается какой-то замкнутый круг.

Теперь молодая женщина мечется в поисках справедливости и пытается доказать, что ее родные мужчины не подлежали частичной мобилизации изначально.

– В устной беседе со мной военком Бабкин это признал, – говорит Марина. – Но он сказал, что для того, чтобы вернуть моего свекра и супруга домой, надо найти им замену. А такой замены нет.

Между тем, по словам Марины, после 21 сентября в хутор с вахт вернулись несколько мужчин и сразу отправились в военкомат с вопросом, что им делать.

– В военкомате им сказали, что пока больше никого набирать не будут, – рассказывает женщина. – То есть получается, загребли всех подряд – такое ощущение, что военкому надо было план выполнить. А разбираться теперь, сколько кому лет и какие у кого болезни, уже никто не собирается. Но я не могу себе представить, что будет делать мой свекор в армии, если он уже дорогу в военную часть еле перенес.





По словам Марины, заболевания Игоря Валентиновича уже подтвердил главный врач части. Есть и заключение о его замене и непригодности к службе, однако пожилого мужчину до сих пор удерживают в части. Военный комиссар Станислав Бабкин, утверждает женщина, бездействует, так как «не хочет официально признать свою ошибку».

– Согласно указа Президента РФ, мой свекор и муж не являются призывниками 1-ой очереди, – говорит женщина. – Сенатор Виктор Бондарев тоже говорил, что выпускников военных кафедр частичная мобилизация не коснется, призывать будут тех, кто служил. Но нас просто не слышат! Военком ссылается все время на Волгоград, мол, там разберутся. В военной части устно им также сказали, что они не подлежали мобилизации. Но, что теперь с ними делать, не знают. Им сказали так – «вы уже в военной части и принадлежите ей».

Сегодня молодая женщина с ребенком остались одни в опустевшем доме. Свекровь Марины, пожилая женщина, не перенесла пережитого стресса – ее организм дал сбой и она попала в больницу с обострением своих хронических заболеваний.

– Очень страшно в доме, – признается Марина. – В хуторе много сельхозрабочих, я просто боюсь здесь ночевать. И никто не знает, вернутся ли мои дорогие и любимые мужчины. И что делать дальше, если нам не удастся добиться справедливости.

Редакции информационного агентства не удалось оперативно получить комментарий в районном военном комиссариате. Информация будет передана журналистами в военный комиссариат Волгоградской области.