Экология

«ДЕНЬ РЕКИ» компании РУСАЛ собрал на Волге более 120 волонтеров

Экология 27.09.2022 09:07 Новости компаний
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27.09.2022 09:07 Новости компаний



Для участия в традиционной экологической акции «День реки» на набережной поселка Нижний Тракторный собрались в минувшую субботу более 120 добровольцев. 
Организаторами акции, которая проходила в Волгограде шестой раз, выступил Центр социальных программ РУСАЛа при поддержке Молодёжно-подросткового центра Тракторозаводского района. Субботник также активно поддержали работники Волгоградского алюминиевого завода и коллективы компаний ВСК, Ростелеком, Вкусно и точка и студенты Волгоградского медицинского колледжа. 



Разбившись на команды и получив необходимый инвентарь, ребята дружно взялись за раздельный сбор мусора, отсортировывая стекло и пластик в мешки разного цвета. Традиционно субботник проходил весело и соревновательно – 18 команд с креативными названиями, такие как: «Миссис Пропер», «Комсомолочки», «Медицинский батальон», «Ореховая паста», «КУЧЕРявые» и другие под энергичную музыку убирали берег Волги. 
В итоге первое и второе место заняли команды компании «Вкусно и точка». Третье разделили две команды Волгоградского алюминиевого завода. 
Пятёрка самых активных членов команды-победителя собрала 138 кг, а всего с набережной п. Нижний Тракторный было убрано 1,2 тонны мусора. Нашедшие и презентовавшие с юмором необычные находки – баки от стиральной машины, мангал и кресло участники экологической акции наряду с победителями получили в качестве призов шоперы, поясные сумки, бейсболки, кружки и тортики.
Транспорт для вывоза мусора предоставил региональный оператор Ситиматик-Волгоград. Начальник департамента по связям с общественностью Анастасия Сергеева рассказала о пилотной программе раздельного сбора отходов, действующей в 5 районах Волгограда, в том числе в ТЗР. 


После нелегкой, продуктивной работы ребята увлекательно поиграли в магнитную игру «Волжские города» и в пушбол – огромный мяч, приняли участие в росписи воздушных змеев с последующим их запуском, изготовили аппликацию «Древо жизни» из отходов ткани. А также подкрепились булочками и пирожками с чашкой горячего чая.
Мы с вами сделали доброе хорошее дело, которое позволит всем пришедшим на берег Волги любоваться первозданной красотой природы. Замечательно, что «День реки» объединил разные поколения. Радует, что многие пришли семьями, с детьми, и наша акция стала настоящим праздником дружбы, - сказала, подводя итоги, директор по экологии ВгАЗа Елена Крапчетова.
Напомним, по инициативе основателя Олега Дерипаски компания РУСАЛ всегда уделяла большое внимание вопросам экологии. В 2022 году масштабный экологический марафон «День реки» стартовал 3 сентября в 13 городах присутствия компании. Помимо Волгограда в рамках проекта течение месяца экоквесты также пройдут в Саяногорске, Новокузнецке, Североуральске, Братске, Краснотурьинске, Каменск-Уральском, Тайшете, Шелехове, Красноярске, Ачинске, посёлках Таёжный и Ухта.

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