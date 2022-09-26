Расследования

«Он просто пропустил женщину с ребенком»: в Волгограде избили битой водителя иномарки

Расследования 26.09.2022 22:04
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26.09.2022 22:04



Полиция разбирается в обстоятельствах дорожного конфликта в Кировском районе Волгограда, в результате которого пострадал 57-летний водитель одной из машин.
Как сообщил ИА «Высота 102» сын пострадавшего Иван Суворов, все произошло 25 сентября в 11:00 возле школы №56 на улице Кирова.
- Мой отец Григорий, который был за рулем черного Hyundai Solaris, остановился, чтобы пропустить женщину с ребенком. Они переходили дорогу в не совсем положенном месте, но там, где он их пропускал, действует знак «Осторожно, пешеход», потому что это отрезок дороги возле школы, где хочешь или не хочешь, но надо остановиться, - рассказывает Иван.
Это не понравилось водителю белого Renault Logan, который начал сигналить, выражая свое недовольство. Водитель этой иномарки ехал следом, потом поравнялся с Hyundai Solaris.
- Он начал оскорблять отца и высказывать ему, что он остановился в неположенном месте. Отец пытался объяснить, что давить женщину с ребенком он из-за этого не будет, тогда он сказал: «Останавливайся, поговорим», - говорит собеседник агентства.
По словам Ивана, в машине помимо его отца находились брат с супругой, мать и двое детей. Водители остановились для разговора на перекрестке за 56-ой школой. 
- Они остановились. Вышли из машины мой отец и брат. Также вышел другой водитель, началась словесная перепалка и он начал кидаться драться. Брат его оттолкнул, сказав отцу: «Поехали отсюда». После этих слов водитель Renault Logan достал биту и ударил отца по лицу, - утверждает Иван. – Брат кинулся защищать отца. Зачинщик драки ударил брата битой по плечу, а брат в ответ ударил его кулаком в глаз.
Разнимать драку пришлось водителям проезжающих мимо автомобилей. Пострадавшему водителю понадобилась помощь медиков. Битой ему рассекли бровь и кожу под глазом. 
В этот момент мимо проезжала машина ППС. В итоге все участники конфликта оказались в районном отделе полиции. По словам Ивана, зачинщик драки перевернул все с ног на голову, заявив, что бита не его, а драка началась из-за того, что они якобы выкрикивали украинские лозунги.
- Это все ложь и неправда. Мой отец никогда такого кричать не будет, можете нас на полиграфе проверить, - заявил Иван.
Его отец и брат написали заявление в полицию. Идет разбирательство.
- Просим всех, кто снял случившееся на видеорегистратор или был свидетелем этого происшествия, может, помогал разнимать, откликнуться, чтобы пролить свет на эту историю, - сказал информагентству Иван Суворов.
Фото: Элина Суворова, ВК

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