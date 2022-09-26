Здравоохранение

Кабмин выделил Волгоградской области еще 34 млн рублей на развитие медицины

Здравоохранение 26.09.2022 13:38
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26.09.2022 13:38


Свыше 34 млн рублей будет направлено в Волгоградскую область на развитие первичного звена здравоохранения в сельской местности. Такое распоряжение, сообщает ИА «Высота 102», подписал 26 сентября председатель Правительства Михаил Мишустин.

Более 3 миллиардов рублей в общей сложности получат 46 регионов, – сообщили в пресс-службе кабинета министров. – С помощью федеральных средств будет закуплено более 1,6 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе УЗИ и рентгеновских аппаратов, и свыше 20 специализированных автомобилей для доставки пациентов в больницы и выезда врачей на вызовы, что особенно важно для жителей удалённых территорий. Часть выделенных денег пойдёт на закупку и монтаж более 20 быстровозводимых модульных конструкций, где затем разместятся врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, федеральное финансирование поможет капитально отремонтировать 90 медицинских учреждений.

Волгоградской области, согласно опубликованному на сайте кабмина документу, из 3 миллиардов рублей будет выделено 34 268 200 рублей. 

Обновление инфраструктуры здравоохранения не прекратится и в следующем году. Обеспечение современных и комфортных условий в наших больницах и поликлиниках – это задача, решению которой на всех уровнях власти должно уделяться самое серьёзное внимание, – заверил Мишустин на совещании с вице-премьерами 26 сентября.

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