Экология 24.09.2022 10:04 Новости компаний
0
24.09.2022 10:04 Новости компаний
Такие данные банк обнародовал ко Дню нулевой эмиссии, который отмечался 21 сентября.
День нулевой эмиссии (Zero Emissions Day) — международная экологическая дата. В этот день люди и компании по всему миру отказываются от сжигания углеводородов, в том числе для производства электроэнергии, в целях минимизации выбросов парниковых газов.
Сбер, следуя своей политике по устойчивому развитию и цели по достижению углеродной нейтральности по операционной деятельности к 2030 году, планомерно снижает собственное энергопотребление. Так, за 8 месяцев 2022 года Сбер снизил энергопотребление на 7 млн кВт*ч благодаря автоматизации управления инженерными системами. А к концу года, по предварительным расчетам, этот показатель составит 10,3 млн кВт*ч. Доля возобновляемой энергии в 2021 году достигла 22%. Объём поставки зелёной (возобновляемой) энергии на объекты банка в январе — августе текущего года достиг 44,3 млн кВт*ч. По итогам года банк планирует использовать зелёную энергию в объёме 69 млн кВт*ч, что, по предварительным расчетам, сократит косвенные энергетические выбросы CO2 (по Охвату 2) на 4% в 2022 году.
Для повышения энергоэффективности собственных генерирующих мощностей Сбер реконструирует котельные и тепловые пункты — в 2021 году эта программа охватила 68 объектов. Также в 2021 году банк установил в своих зданиях 32 тыс. энергоэффективных светильников. В результате суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов с 2018-го по 2021 год в Сбере уменьшилось на 22% — до 7 158 232 ГДж.
При строительстве новых объектов Сбер использует оборудование с высоким классом энергоэффективности (не ниже уровня A) и применяет зелёные стандарты недвижимости LEED и BREEAM. В существующих объектах внедряются системы телеметрии и дистанционного управления, что позволило сократить расходы на электроэнергию на 230 млн рублей в год.
Сбер реализует комплексную программу снижения своего воздействия на окружающую среду включая: 1) снижение использования бумаги (цифровизация) и электроэнергии (внедрение энергоэффективных технологий); 2) переработка и вторичное использование ресурсов; 3) восстановление лесов; 4) экологическое просвещение и приобщение к осознанному образу жизни сотрудников и клиентов.
Благодаря сформированному плану действий за 2019–2021 годы банк сэкономил порядка 2 млрд листов бумаги формата А4. 30% отходов, возникающих в ходе жизнедеятельности Сбера, сегодня направляется в переработку. К 2023 году в результате масштабной лесовосстановительной программы банк планирует посадить 1 млн деревьев, что увеличит возможности российских лесов по поглощению CO2. Для экологического просвещения населения Сбер запустил платформу «Сберегаем то, что любим. Вместе», в том числе рассказывающую о зелёных инициативах, в которых можно принять участие.
В Волгограде нашли виновника плохого запаха у музея «Сарепта»24.09.2022 10:14
Экология 24.09.2022 10:14
Чиновники уже год борются отписками с горой мусора в частном секторе Волгограда22.09.2022 18:22
Экология 22.09.2022 18:22
«Будет просто зеленый холм»: «Белое море» волгоградского «Химпрома» законсервируют за 6 лет22.09.2022 13:22
Экология 22.09.2022 13:22
Сбер стал генеральным партнёром «Чистых Игр» — ежегодных экологических соревнований19.09.2022 10:06
Экология 19.09.2022 10:06
Волгоградцы решат судьбу трех полувековых свалок в черте города18.09.2022 15:13
Экология 18.09.2022 15:13
В Котово из-за незаконной врезки разлилась нефть16.09.2022 13:18
Экология 16.09.2022 13:18
Волгоградское МУП выплатило 270 тысяч ущерба за скандальную свалку14.09.2022 13:56
Экология 14.09.2022 13:56
Сбер и фонд «Без рек как без рук» опубликовали результаты исследования воды в Волге12.09.2022 16:07
Экология 12.09.2022 16:07
Под Волгоградом берег Волги от камыша зачищает шведская машина07.09.2022 21:14
Экология 07.09.2022 21:14
В Волгограде оштрафовали компанию за свалку старого асфальта с проспекта Жукова07.09.2022 14:24
Экология 07.09.2022 14:24
Волгоградский облсовпроф наказали рублем за утонувшее в Волге судно с топливом06.09.2022 22:35
Экология 06.09.2022 22:35
Горящую свалку снова уличили в травле жителей Волжского и Волгограда05.09.2022 15:45
Экология 05.09.2022 15:45
Российскую Федерацию заставят убраться на Лысой горе в Волгограде02.09.2022 14:58
Экология 02.09.2022 14:58
В ерике Верблюд под Волгоградом уровень воды поднялся на 1,5 метра31.08.2022 14:23
Экология 31.08.2022 14:23
Абразивный завод инвестирует в благоприятную зеленую городскую среду29.08.2022 09:51
Экология 29.08.2022 09:51