Тарифы на ЖКХ поднимут с 1 декабря и оставят без изменений до лета 2024-го









Правительство РФ приняло решение перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщают в пятницу федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

- Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, - говорится в сообщении.

Следующая индексация произойдет 1 июля 2024 года, то есть через 1,5 года.

Перенос сроков, как поясняется, вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.

В Минэкономразвития уточнили, что окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе принимает правительство субъекта РФ.

Напомним, что ранее тарифы на услуги ЖКХ в России для населения повышались один раз в год - с 1 июля.