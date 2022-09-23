Тарифы на ЖКХ поднимут с 1 декабря и оставят без изменений до лета 2024-го

Федеральные новости 23.09.2022 20:15
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23.09.2022 20:15
Правительство РФ приняло решение перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщают в пятницу федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
- Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, - говорится в сообщении.
Следующая индексация произойдет 1 июля 2024 года, то есть через 1,5 года.
Перенос сроков, как поясняется, вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения.
В Минэкономразвития уточнили, что окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе принимает правительство субъекта РФ.
Напомним, что ранее тарифы на услуги ЖКХ в России для населения повышались один раз в год - с 1 июля.
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