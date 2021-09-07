В частном секторе Волгограда выросла мусорная гора

Жители Краснооктябрьского района жалуются на постоянно растущую гору мусора в их частном секторе. Как сообщил ИА «Высота 102» житель одного из домов Андрей Братченко, свалка не убирается уже несколько месяцев. «Просто перестали вывозить мусор. Теперь вся дорога завалена отходами, а прямо за свалкой стоит детский реабилитационный центр. Всем наплевать!", - возмущается Андрей. Люди устали от удушливого запаха и грязных улиц.





В администрации Волгограда пообещали взять эту ситуацию под свой контроль. «Получив сигнал от жителей домов по ул. Первой Конной Армии, 14 и 16, администрация Краснооктябрьского района связалась с региональным оператором ООО «Ситиматик-Волгоград» и указала на необходимость оперативного вывоза отходов. По информации регионального оператора, в ближайшее время данная проблема будет устранена». Также в мэрии напомнили, что вывозом мусора на территории Волгограда, в том числе в частном секторе, занимается региональный оператор ООО «Ситиматик-Волгоград».