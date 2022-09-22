Лженаследники увели у администрации Волгограда земельный участок









Аферу с земельным участком, который является собственностью муниципалитета, разоблачили в Волгограде сотрудники прокуратуры.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 159 УК РФ), обвиняются двое местных жителей 26 и 47 лет. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Вину они не признают.

Уголовное дело, возбужденное по материалам прокуратуры, расследовали сотрудники СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.

Установлено, что в декабре 2020 года аферисты с использованием поддельного свидетельства о наследовании оформили в собственность своего 29-летнего знакомого земельный участок по улице Новоузенской в Ворошиловском районе Волгограде.

- Однако фактически данный земельный участок являлся собственностью муниципального образования городской округ город-герой Волгоград и никому не предоставлялся. Впоследствии данный земельный участок продан сообщниками за сумму порядка 1 миллиона рублей, - рассказала Черединина.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда. Обвиняемые находятся под арестом.

Дело в отношении их 29-летнего сообщника уже находится на рассмотрении в суде.

Прокуратурой Волгограда в суд также предъявлено исковое заявление о признании сделок по отчуждению земельного участка недействительными и его возврате в муниципальную собственность.



