Расследования 21.09.2022 16:11
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21.09.2022 16:11
Мастер участка управляющей компании «Новый дом» предстанет перед судом в Волгограде. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 59-летняя женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.
Обвинительное заключение утверждено первым заместителем прокурора Волгоградской области Светланой Чиженьковой.
По версии следствия, обвиняемая вопреки требованиям нормативных документов, должностной инструкции и указаниям инженера управляющей организации не принимала мер к ограничению свободного доступа в расселенные квартиры признанного аварийным многоквартирного жилого дома №5 по ул. Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда.
В результате произошла трагедия. 23 июля 2021 года 14-летняя девочка беспрепятственно вошла в квартиру № 7, расположенную на 3-м этаже указанного дома. Выйдя на балкон, где отсутствовало ограждение, школьница оступилась и упала прямо на асфальт.
Она получила тяжелые травмы.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в случившемся женщина не признает.
Санкция ч. 2 ст. 238 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
Интересно, что до этого трагического случая, 25 октября 2018 года в данном доме обрушились балконы на первом и втором этажах. Тогда здесь еще проживали люди. В тот раз обошлось без пострадавших.
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