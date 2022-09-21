Полезно знать

Биострахование – ценнейший подарок к рождению ребенка

Полезно знать 21.09.2022 13:00
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21.09.2022 13:00


В ожидании ребенка заботливые родители готовят ему приданое: обустраивают детскую, покупают коляску и первые, такие крохотные вещички… Но мало кто знает, что малышу можно сделать очень важный подарок на многие десятилетия вперед. Причем шанс его преподнести представится только один раз в жизни – во время родов. Речь идет о биостраховании – сохранении клеток пуповинной крови.
Что такое биострахование?
Ребенок появляется на свет с дополнительным «запасом здоровья», который очень важно сохранить при рождении. Это сокровище находится в пуповинной крови и в пупочном канатике – источнике стволовых клеток, из которых развиваются все ткани и органы человека. Современные технологии позволяют получить стволовые клетки сразу после рождения, а затем хранить их на протяжении жизни человека.
Как применяются стволовые клетки?
Человек может использовать сохраненные клетки для собственного лечения или для лечения ближайших родственников, в первую очередь кровных братьев и сестер.С помощью клеток пуповинной крови уже сегодня лечат более 100 серьезных заболеваний крови, иммунной системы, а также ряд наследственных болезней. И в будущем этот список может пополниться, поскольку ученые продолжают изучать область применения стволовых клеток в медицине.
Как собирают клетки пуповинной крови?
Забор клеток выполняется во всех роддомах. Это быстро и абсолютно безопасно как для матери, так и для ребенка. В России услугами биострахования ребенка занимается Гемабанк, созданный более 18 лет назад на базе ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина».На сегодняшний день это крупнейший медицинский лицензированный банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови.
Сохранить бесценное– вот наша цель. Нам важно как можно чаще и понятнее говорить о возможностях биострахования, чтобы родители в нашей стране знали, насколько глобально они могут позаботиться о здоровье своих детей, – говорят в медучреждении.
Гемабанку доверяют деятели искусства, спортсмены, политики и врачи. Среди них актриса Оксана Акиньшина, гимнаст Алексей Немов, глава совета матерей и врач-педиатр Татьяна Буцкая и многие другие.
На сайте Гемабанка www.gemabank.ru представлены историй семей, которые победили тяжелые болезни с помощью клеток пуповинной крови. 
Помните, что шанс сохранить стволовые клетки пуповинной крови и пупочного канатика выпадает 1 раз – во время рождения ребенка.
Проконсультируйтесь о данной возможности с медицинским представителем Гемабанка в Волгограде или по телефону 8 800 250 90 05.
Реклама. ПАО ММЦБ

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