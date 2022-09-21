Борьба с коррупцией 21.09.2022 07:54
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21.09.2022 07:54
Депутат Госдумы от Волгоградской области пообещал исправить ситуацию со спортплощадкой в Котово, которая испарилась из-за допущенных ошибок при ее строительстве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное отделение партии «Единая Россия», на произошедшее отреагировал Алексей Волоцков.
- В СМИ разлетелась новость о том, что в Котово «исчезла» уличная баскетбольная площадка, построенная в 2018 году. Действительно, такая ситуация недопустима. Это связано с ликвидацией ошибок подрядчика. Проект был выполнен с нарушениями, исполнителем не были учтены все условия эксплуатации объекта и не продумана дополнительная защита спортивного покрытия. За несколько лет спортивный объект пришел в упадок и в целях безопасности, в том числе детей, он был демонтирован, - отметил региональный координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт».
Он подчеркнул, что сейчас ситуация находится на контроле партии. По словам парламентария, будет сделано все возможное для того, чтобы качественная, многофункциональная площадка для занятий физической культурой и спортом в Котово была восстановлена уже в следующем году.
- Сейчас рассматриваем различные варианты, готовим проектно-сметную документацию, чтобы направить заявки по нескольким направлениям и проектам. С большой вероятностью уже в следующем году новая площадка в Котово будет построена, а местные жители получат дополнительные возможности для активного отдыха уже с соблюдением всех норм безопасности, а качество реализации проекта будет находиться на контроле, - заверил Волоцков.
Напомним, 20 сентября ИА «Высота 102» сообщило, что баскетбольная площадка, которую построили в Котово в 2018 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», куда-то таинственным образом исчезла. При этом уже в 2019 году котовчане обратили внимание на то, что покрытие на спортобъекте практически выкрошилось.
При этом строительство площадки обошлось в 1,1 миллиона рублей.
Глава городского поселения Котово Сергей Лесниченко признался корреспонденту ИА «Высота 102», что площадку пришлось демонтировать из-за того, что она разрушилась. Причиной этого стали ошибки в проектировании, в котором не предусмотрели устройство защитных слоев в покрытии, из-за чего она просто-напросто заросла травой.
Чиновник оправдался, что власти погнались за дешевизной и заказали проект у студентов волгоградского вуза.
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово/ИА "Высота 102"
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