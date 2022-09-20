Происшествия

Под Волгоградом браконьер выловил сетью 93 чехони

Происшествия 20.09.2022 11:33
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20.09.2022 11:33



До 2 лет лишения свободы грозит 55-летнему рыбаку за незаконно выловленную чехонь в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчину задержали в Серафимовичском районе на реке Дон, где он добывал рыбу с использованием 60-метровой сети высотой 1,6 метра. На момент задержания злоумышленник успел выловить 93 чехони.
Орудия лова и незаконный улов изъяты.
Задержанный вину свою в содеянном признал, пояснив, что добычу рыбы осуществлял для личного употребления в пищу.
Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов).
Известно, что мужчина ранее уже был судим.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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