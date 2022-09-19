







Сарай со свиньями сгорел сегодня утром в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании деревянной сельскохозяйственной постройки поступило на пульт оперативного дежурного в 04:50.

- В хуторе Фирсовский горела деревянная хозяйственная постройка размером 4х20 метров по всей площади. Пожарные расчеты 23-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 05:30 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Салтынском сельском поселении Урюпинского района ИА «Высота 102» рассказали, что в личном подсобном хозяйстве вместе с сараем сгорела скотина.

- Спасибо пожарным, приехали вовремя. Вывели коров, спасли дом, но, к сожалению, сгорел сарай со свиноматками и поросятами, - рассказали в поселении.

По предварительным данным, в огне погибли три свиноматки, 30 поросят, а также 7 тонн зерна и 12 тонн сена.



