В Волгограде ненастоящего инвалида осудили за дачу взятки

Расследования 18.09.2022 08:40
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18.09.2022 08:40
Житель Волгограда, который получил документы об инвалидности за взятку, приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Как сообщили в Краснооктябрьском районном суде, подсудимый вину полностью признал.
В суде установлено, что в 2019 году мужчина за 70 тысяч рублей для получения льгот оформил через знакомого себе инвалидность второй группы на 1 год.
- При этом в какие-либо медицинские учреждения он не обращался, проблем со здоровьем он не имеет, является здоровым человеком, комиссии не проходил, направления на МСЭ не имел, в бюро МСЭ не ездил, и по какому заболеванию у него оформлена инвалидность, ему неизвестно. В дальнейшем инвалидность ему ежегодно продлялась автоматически, - сообщили в районном суде.
Факт совершенного преступления был выявлен по итогам проведенной проверки отдела по правовой и антикоррупционной работе ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России». Специалисты выявили, что документы, послужившие основанием для признания мужчины инвалидом, были подложными, при этом у него отсутствовали функциональные нарушения, дающие основания для признания его инвалидом.
Фигурант уголовного дела признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере (ч. 3 ст. 291 УК РФ).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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