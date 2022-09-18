В Волгограде ненастоящего инвалида осудили за дачу взятки









Житель Волгограда, который получил документы об инвалидности за взятку, приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Как сообщили в Краснооктябрьском районном суде, подсудимый вину полностью признал.

В суде установлено, что в 2019 году мужчина за 70 тысяч рублей для получения льгот оформил через знакомого себе инвалидность второй группы на 1 год.

- При этом в какие-либо медицинские учреждения он не обращался, проблем со здоровьем он не имеет, является здоровым человеком, комиссии не проходил, направления на МСЭ не имел, в бюро МСЭ не ездил, и по какому заболеванию у него оформлена инвалидность, ему неизвестно. В дальнейшем инвалидность ему ежегодно продлялась автоматически, - сообщили в районном суде.

Факт совершенного преступления был выявлен по итогам проведенной проверки отдела по правовой и антикоррупционной работе ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России». Специалисты выявили, что документы, послужившие основанием для признания мужчины инвалидом, были подложными, при этом у него отсутствовали функциональные нарушения, дающие основания для признания его инвалидом.

Фигурант уголовного дела признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



