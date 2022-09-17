В Волжском с помощью «Перехвата» задержали скрывшегося виновника ДТП

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 17.09.2022 10:04
0
17.09.2022 10:04
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волжском задержан мужчина, из-за которого в ДТП пострадал водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в два часа дня на проспекте Ленина. «Опель Корса» под управлением 46-летнего водителя не уступил дорогу при повороте другому транспортному средству, в результате иномарка врезалась в «Ладу Гранту» и легковушка опрокинулась.
После чего водитель автомобиля "Опель Корса" скрылся с места ДТП. В ходе введенного плана "Перехват" инспекторами ДПС правонарушитель был задержан. По данному факту проводится проверка. В аварии пострадал 28-летний водитель «Лады Гранты».
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
На территории «Водоканала» в Котово тушат пожар17.09.2022 07:53
Происшествия 17.09.2022 07:53
Успеть до полуночи: у волгоградцев появился шанс купить билет на ParkSeason Fest со скидкой16.09.2022 18:12
Происшествия 16.09.2022 18:12
Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе под Волгоградом16.09.2022 10:41
Происшествия 16.09.2022 10:41
«Утренний квест»: в Волгограде упавшее дерево перегородило дорогу пешеходам16.09.2022 09:46
Происшествия 16.09.2022 09:46
Все стоит: в Волгограде из-за ДТП образовалась километровая пробка15.09.2022 18:16
Происшествия 15.09.2022 18:16
«Это беспредел»: под Волгоградом сожгли имущество дачницы, заявившей об угрозах расправы15.09.2022 17:43
Происшествия 15.09.2022 17:43
Под Волгоградом депутата от КПРФ задержали по подозрению в браконьерстве15.09.2022 13:52
Происшествия 15.09.2022 13:52
В ДТП с автобусом в Волгограде получили травмы пассажир и пешеход15.09.2022 10:16
Происшествия 15.09.2022 10:16
Получил 80% ожогов тела: в Волгограде после взрыва газового баллона умер пенсионер15.09.2022 10:01
Происшествия 15.09.2022 10:01
В Волгограде труп мужчины более 10 дней пролежал в квартире14.09.2022 17:52
Происшествия 14.09.2022 17:52
«Уверены, это поджог»: во Фролово ночью сгорели три автомобиля14.09.2022 17:27
Происшествия 14.09.2022 17:27
Волгоградского ветврача поймали на легализации сомнительных яиц и колбасы14.09.2022 16:18
Происшествия 14.09.2022 16:18
В Волгограде 88-летняя бабушка попала под товарняк и чудом выжила14.09.2022 15:05
Происшествия 14.09.2022 15:05
Под Волгоградом три женщины прописали в своих квартирах 500 мигрантов14.09.2022 14:22
Происшествия 14.09.2022 14:22
«Это был трэш»: ливень затопил подъезд девятиэтажки в Волгограде14.09.2022 12:02
Происшествия 14.09.2022 12:02