В Волжском с помощью «Перехвата» задержали скрывшегося виновника ДТП









В Волжском задержан мужчина, из-за которого в ДТП пострадал водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в два часа дня на проспекте Ленина. «Опель Корса» под управлением 46-летнего водителя не уступил дорогу при повороте другому транспортному средству, в результате иномарка врезалась в «Ладу Гранту» и легковушка опрокинулась.







После чего водитель автомобиля "Опель Корса" скрылся с места ДТП. В ходе введенного плана "Перехват" инспекторами ДПС правонарушитель был задержан. По данному факту проводится проверка. В аварии пострадал 28-летний водитель «Лады Гранты».