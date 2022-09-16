Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, когда в России начнется тестирование цифрового рубля на реальных клиентах. Как сообщает The Moscow Post, стартует процесс с 1 апреля 2023 года.

По словам Нибиуллиной, в настоящее время ЦБ тестирует цифровой рубль с 15 банками. В частности, проверяется открытие кошельков, перевод средств со счетов и другие функции. В обозримом будущем планируется проверка системы оплаты товаров и услуг через QR-коды.

Справка. Цифровой рубль — электронная валюта, разработку которой ведет Банк России. Он будет дополнением к уже существующей наличной и безналичной форме.

Фото: пресс-служба Банка России