Федеральные новости

ЦБ начнет тестировать цифровой рубль на реальных клиентах уже в апреле

Федеральные новости 16.09.2022 17:33
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16.09.2022 17:33


Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, когда в России начнется тестирование цифрового рубля на реальных клиентах. Как сообщает The Moscow Post, стартует процесс с 1 апреля 2023 года.

По словам Нибиуллиной, в настоящее время ЦБ тестирует цифровой рубль с 15 банками. В частности, проверяется открытие кошельков, перевод средств со счетов и другие функции. В обозримом будущем планируется проверка системы оплаты товаров и услуг через QR-коды.

Справка. Цифровой рубль — электронная валюта, разработку которой ведет Банк России. Он будет дополнением к уже существующей наличной и безналичной форме.

Фото: пресс-служба Банка России 

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