Здравоохранение

Бочаров оценил обновленную ЖК в Волгограде и напомнил медикам об «этических моментах»

Здравоохранение 16.09.2022 12:04
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16.09.2022 12:04


Губернатор Волгоградской области 16 сентября оценил результаты модернизации женской консультации, расположенной в микрорайоне Тулака Советского района. Как сообщили ИА  в обладмине, одновременно Андрей Бочаров озвучил задачи по дальнейшему развитию профильной службы. 

Напомним, что масштабная программа по модернизации женских консультаций как государственных центров планирования и поддержки семьи стартовала в Волгоградской области в 2021 году. 

С начала реализации программы мы уже привели в порядок пять ЖК: они стали по-настоящему современными, —  сказал Андрей Бочаров в ходе общения с медиками и коллегами. — До конца года завершим такие работы в Михайловке. В начале следующего года приступим к проектированию и созданию на базе ЖК в Краснооктябрьском районе Волгограда современного центра планирования семьи, мужского и женского здоровья.

Глава региона добавил, что важно не только ремонтировать и переоснащать такие учреждения, но и обеспечивать максимально трепетное отношение к пациентам.

–  Когда люди приходят за помощью и поддержкой, а к ним относятся абсолютно формально — с этим нужно бороться, искоренять эту историю. Нужно создавать такую атмосферу, чтобы человек почувствовал себя как дома. Да, мы сделаем стены, привезем оборудование — со временем сделаем всё, найдём ресурсы. Но важно и воспитать, научить персонал этическим моментам, – сказал глава Волгоградской области. 

Обновленная женская консультация располагается  на улице Карла Маркса, 7. Учреждение было открыто 40 лет назад, и с тех пор здесь ни разу не проводится капитальный ремонт. В рамках губернаторской программы в 2021-2022 годах в ЖК  отремонтировали кровлю и фасады, но самое главное – пациенткам благодаря свежему ремонту стало куда приятнее находиться внутри. Кроме того, для медучреждения закуплено более 30 единиц оборудования, в том числе УЗИ экспертного класса, цифровые видеокольпоскопы, аппараты КТГ, антенатальные мониторы.

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