Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой в Волгограде

Происшествия 13.09.2022 10:21
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13.09.2022 10:21
Смертельная авария произошла в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне вечером на 19 км автодороги «Волгоград - Сальск» иномарка врезалась в фуру.
По предварительной информации, 47-летний водитель, управляя автомашиной «Toyota Carina», двигаясь по автодороге Р-22 «Каспий» в сторону поселка Червленое, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Scania» под управлением 41-летнего водителя.
- В результате столкновения водитель автомашины «Toyota» скончался на месте, - сказали в главке полиции.
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