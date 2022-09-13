Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой в Волгограде





Смертельная авария произошла в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне вечером на 19 км автодороги «Волгоград - Сальск» иномарка врезалась в фуру.

По предварительной информации, 47-летний водитель, управляя автомашиной «Toyota Carina», двигаясь по автодороге Р-22 «Каспий» в сторону поселка Червленое, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Scania» под управлением 41-летнего водителя.

- В результате столкновения водитель автомашины «Toyota» скончался на месте, - сказали в главке полиции.







