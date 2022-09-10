Житель Палласовки пытался купить инвалидность за 50 тысяч рублей









В Палласовский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, в 2014 году мужчина узнал от своих знакомых, что у одной из местных жительниц есть связи среди должностных лиц «ФКУ ГБ МСЭ по области» и якобы там могут помочь ему в установлении фиктивной бессрочной инвалидности 2 группы.





Однако проворная посредница присвоила деньги себе. Обманутый мужчина оказался ни с чем, да еще в отношении него возбудили уголовное дело.





Мужчине грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей, а также до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки.











