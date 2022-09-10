Борьба с коррупцией

Житель Палласовки пытался купить инвалидность за 50 тысяч рублей

Борьба с коррупцией 10.09.2022 15:50
0
10.09.2022 15:50



В Палласовский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, в 2014 году мужчина узнал от своих знакомых, что у одной из местных жительниц есть связи среди должностных лиц «ФКУ ГБ МСЭ по области» и якобы там могут помочь ему в установлении фиктивной бессрочной инвалидности 2 группы. 

Однако проворная посредница присвоила деньги себе. Обманутый мужчина оказался ни с чем, да еще в отношении него возбудили уголовное дело. 

Мужчине грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей, а также до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки. 



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
06.09.2022 16:50
Борьба с коррупцией 06.09.2022 16:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.09.2022 15:43
Борьба с коррупцией 01.09.2022 15:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.08.2022 17:17
Борьба с коррупцией 30.08.2022 17:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.08.2022 16:22
Борьба с коррупцией 19.08.2022 16:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.08.2022 12:26
Борьба с коррупцией 18.08.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.08.2022 12:03
Борьба с коррупцией 18.08.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.08.2022 15:50
Борьба с коррупцией 17.08.2022 15:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.08.2022 08:27
Борьба с коррупцией 16.08.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.08.2022 13:07
Борьба с коррупцией 12.08.2022 13:07
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.08.2022 15:58
Борьба с коррупцией 10.08.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.08.2022 15:54
Борьба с коррупцией 09.08.2022 15:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.08.2022 13:15
Борьба с коррупцией 08.08.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.08.2022 18:09
Борьба с коррупцией 05.08.2022 18:09
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.08.2022 11:51
Борьба с коррупцией 05.08.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.08.2022 17:59
Борьба с коррупцией 04.08.2022 17:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:52
Волгоградский избирком назвал явку на выборах 10 сентябряСмотреть фотографии
17:27
Вандалы испортили картину с солдатом и детьми на фасаде многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
Реактивные самолеты кружат над центром ВолгоградаСмотреть фотографии
15:50
Житель Палласовки пытался купить инвалидность за 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:31
С ними ярче: АО «Волгоградоблэлектро» приняло участие в фестивале энергосбереженияСмотреть фотографии
15:15
День города на земле и воде: смотрим на красоту регаты и эмоции велогонки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
Флайбордисты показали эффектное шоу на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
Умер один из пострадавших в страшном ДТП со «скорой» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:55
На сцене нового амфитеатра в Волгограде поженились 7 парСмотреть фотографии
10:42
«Это было страшно»: под Волгоградом «скорая» протаранила два авто и перевернуласьСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде исследуют берег Волги у бывшего грузового портаСмотреть фотографии
09:24
Центр Волгограда на два дня закрыли для автомобилейСмотреть фотографии
08:48
Икону с частицей мощей Серафима Саровского привезут в ВолгоградСмотреть фотографии
08:11
Волгоградцам пообещали комфортную погоду на День городаСмотреть фотографии
07:20
«Пожарные работали всю ночь»: огонь уничтожил гостиницу «Тамара» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:36
В Волгограде показали историю БК-31, защищавшего СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
22:28
Избирком сообщил число проголосовавших на выборах 9 сентябряСмотреть фотографии
21:07
Пресняков, флотилия и реактивные самолеты: куда сходить в Волгограде 10 сентября (программа)Смотреть фотографии
20:44
В Волгограде лобовое ДТП с пятью пострадавшими попало на видеоСмотреть фотографии
20:08
Тысячи человек пришли 9 сентября на открытие обновленной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
19:52
В Волгограде серийного дискредитатора ВС РФ оштрафовали на 360 тысячСмотреть фотографии
19:00
«Пожарные не могут проехать»: под Волгоградом горит крыша 2-этажной гостиницыСмотреть фотографии
18:41
Глава Станично-Луганского района Зинченко находится с визитом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:18
Не уступил дорогу: в Волгограде в лобовом ДТП пострадали пять человекСмотреть фотографии
17:47
Центр Волгограда сковали 8-балльные пробки из-за перекрытия рокадной дорогиСмотреть фотографии
17:30
«Ходят коровы и жуют цветы»: в Камышине родные погибших на Украине добиваются от чиновников открытия Аллеи СлавыСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области взяли на карандаш голосующих за депутатовСмотреть фотографии
16:51
В деле о расстреле водителя в Жилгородке Волгограда всплыли новые подробностиСмотреть фотографии
16:34
Ехала в сторону Москвы: под Волгоградом во влетевшей под фуру иномарке погибла девушкаСмотреть фотографии
16:25
Президент России присвоил высокое звание профессору ВолгГМУ Сергею ДмитриенкоСмотреть фотографии
 