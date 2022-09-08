«До последней капли крови»: в Волгограде передали ордена и медали семьям героев, погибших в ходе СВО





В музее-панораме «Сталинградская битва» 8 сентября прошла церемония передачи орденов Мужества и медалей «За отвагу» семьям погибших в ходе спецоперации волгоградцев. В Триумфальном зале прозвучали имена десяти героев, выполнивших свой воинский и гражданский долг до конца. Как сообщают корреспонденты «Высоты 102», эмоционального напряжения не сумели выдержать сегодня не только жены и дети погибших солдат и добровольцев, но и представители власти.









По сведениям информагентства к орденам Мужества посмертно Указом президента России Владимира Путина представлены:

майор Наконечный Александр Викторович ,





, капитан Ануфриев Алексей Викторович,





ефрейтор Бисеков Сергей Валерьевич,





младший сержант Жамбалиев Карим Исмагулович,





рядовой Мартынюк Павел Александрович,





рядовой Мельников Дмитрий Алексеевич.









Медали «За отвагу» передали сегодня семьям четверых Волгоградцев, погибших при исполнении гражданского долга на территории ДНР:

Сосновский Сергей Владимирович,





Макаров Виктор Викторович,





Рустамов Рустам Таваккулович,





Латахин Алексей Митрофанович.





Со словами поддержки, адресованными семьям погибших героев, сегодня выступили в Триумфальном зале музея-панорамы военный комиссар Волгоградской области Андрей Летнунов, участник СВО, заместитель председателя регионального отделения организации «Ветераны разведывательных и специальных подразделений» Дмитрий Милованов, а также представитель администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский.









Речь Эдуарда Давыдовского, сообщают корреспонденты информагентства, прозвучала эмоционально. И не за счет подобранных им слов – присутствовавшие на церемонии ощутили, что представитель власти неподдельно сопереживает горе осиротевших семей.

– От имени всех жителей Волгоградской области приношу вам слова соболезнования. Ваши сыновья, мужья честно служили Родине. Они настоящие герои, – сказал Эдуард Давыдовский, обращаясь к семьям погибших и едва сдерживая эмоции. – Они навсегда останутся в памяти волгоградцев, ваших близких, боевых товарищей. В истории Волгоградской области. Одни будут примером для подрастающего поколения, будущих защитников Отечества. Вечная память героям!





Далее слово взял участник спецоперации Дмитрий Милованов.

– Каждый из них мог бросить своих товарищей и уйти в тыл, уехать домой после первого выстрела, после первого разрыва. Никто из них этого не сделал. Все до конца выполнили свой долг. Так же, как в свое время наши деды в Великую Отечественную войну. До последней капли крови выполняя свои задачи по борьбе с фашизмом, – сказал он.













Видео: Алексей Костяков / ИА "Высота 102"

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"