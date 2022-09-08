Общество

«До последней капли крови»: в Волгограде передали ордена и медали семьям героев, погибших в ходе СВО

Общество 08.09.2022 18:47
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08.09.2022 18:47



В музее-панораме «Сталинградская битва» 8 сентября прошла церемония передачи орденов Мужества и медалей «За отвагу» семьям погибших в ходе спецоперации волгоградцев. В Триумфальном зале прозвучали имена десяти героев, выполнивших свой воинский и гражданский долг до конца. Как сообщают корреспонденты «Высоты 102», эмоционального напряжения не сумели выдержать сегодня не только жены и дети погибших солдат и добровольцев, но и представители власти. 




По сведениям информагентства к орденам Мужества посмертно Указом президента России Владимира Путина представлены: 

 

  • майор Наконечный Александр Викторович,

  • капитан Ануфриев Алексей Викторович,

  • ефрейтор Бисеков Сергей Валерьевич,

  • младший сержант Жамбалиев Карим Исмагулович, 

  • рядовой Мартынюк Павел Александрович, 

  • рядовой Мельников Дмитрий Алексеевич.

 



Медали «За отвагу» передали сегодня семьям четверых Волгоградцев, погибших при исполнении гражданского долга на территории ДНР: 

 

  • Сосновский Сергей Владимирович, 

  • Макаров Виктор Викторович,

  • Рустамов Рустам Таваккулович,

  • Латахин Алексей Митрофанович.

 


Со словами поддержки, адресованными семьям погибших героев, сегодня выступили в Триумфальном зале музея-панорамы военный комиссар Волгоградской области Андрей Летнунов, участник СВО, заместитель председателя регионального отделения организации «Ветераны разведывательных и специальных подразделений» Дмитрий Милованов, а также представитель администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский. 



Речь Эдуарда Давыдовского, сообщают корреспонденты информагентства, прозвучала эмоционально. И не за счет подобранных им слов – присутствовавшие на церемонии ощутили, что представитель власти неподдельно сопереживает горе осиротевших семей. 

– От имени всех жителей Волгоградской области приношу вам слова соболезнования. Ваши сыновья, мужья честно служили Родине. Они настоящие герои, – сказал Эдуард Давыдовский, обращаясь к семьям погибших и едва сдерживая эмоции. – Они навсегда останутся в памяти волгоградцев, ваших близких, боевых товарищей. В истории Волгоградской области. Одни будут примером для подрастающего поколения, будущих защитников Отечества. Вечная память героям! 


Далее слово взял участник спецоперации Дмитрий Милованов.

– Каждый из них мог бросить своих товарищей и уйти в тыл, уехать домой после первого выстрела, после первого разрыва. Никто из них этого не сделал. Все до конца выполнили свой долг. Так же, как в свое время наши деды в Великую Отечественную войну. До последней капли крови выполняя свои задачи по борьбе с фашизмом, – сказал он. 




Видео: Алексей Костяков / ИА "Высота 102"

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

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