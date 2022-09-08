«До последней капли крови»: в Волгограде передали ордена и медали семьям героев, погибших в ходе СВО

В музее-панораме «Сталинградская битва» 8 сентября прошла церемония передачи орденов Мужества и медалей «За отвагу» семьям погибших в ходе спецоперации волгоградцев. В Триумфальном зале прозвучали имена десяти героев, выполнивших свой воинский и гражданский долг до конца. Как сообщают корреспонденты «Высоты 102», эмоционального напряжения не сумели выдержать сегодня не только жены и дети погибших солдат и добровольцев, но и представители власти.
По сведениям информагентства к орденам Мужества посмертно Указом президента России Владимира Путина представлены:
- майор Наконечный Александр Викторович,
- капитан Ануфриев Алексей Викторович,
- ефрейтор Бисеков Сергей Валерьевич,
- младший сержант Жамбалиев Карим Исмагулович,
- рядовой Мартынюк Павел Александрович,
- рядовой Мельников Дмитрий Алексеевич.
Медали «За отвагу» передали сегодня семьям четверых Волгоградцев, погибших при исполнении гражданского долга на территории ДНР:
- Сосновский Сергей Владимирович,
- Макаров Виктор Викторович,
- Рустамов Рустам Таваккулович,
- Латахин Алексей Митрофанович.
Со словами поддержки, адресованными семьям погибших героев, сегодня выступили в Триумфальном зале музея-панорамы военный комиссар Волгоградской области Андрей Летнунов, участник СВО, заместитель председателя регионального отделения организации «Ветераны разведывательных и специальных подразделений» Дмитрий Милованов, а также представитель администрации Волгоградской области Эдуард Давыдовский.
Речь Эдуарда Давыдовского, сообщают корреспонденты информагентства, прозвучала эмоционально. И не за счет подобранных им слов – присутствовавшие на церемонии ощутили, что представитель власти неподдельно сопереживает горе осиротевших семей.
– От имени всех жителей Волгоградской области приношу вам слова соболезнования. Ваши сыновья, мужья честно служили Родине. Они настоящие герои, – сказал Эдуард Давыдовский, обращаясь к семьям погибших и едва сдерживая эмоции. – Они навсегда останутся в памяти волгоградцев, ваших близких, боевых товарищей. В истории Волгоградской области. Одни будут примером для подрастающего поколения, будущих защитников Отечества. Вечная память героям!
Далее слово взял участник спецоперации Дмитрий Милованов.
– Каждый из них мог бросить своих товарищей и уйти в тыл, уехать домой после первого выстрела, после первого разрыва. Никто из них этого не сделал. Все до конца выполнили свой долг. Так же, как в свое время наши деды в Великую Отечественную войну. До последней капли крови выполняя свои задачи по борьбе с фашизмом, – сказал он.
Видео: Алексей Костяков / ИА "Высота 102"
Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"