Очередной аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дворца спорта объявлен в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на работы по дальнейшему приведению этого объекта в порядок выделено 9,5 миллиона рублей. На эти средства предполагается провести ремонт лестничной клетки в здании литера «А» в районе дополнительных пожарных выходов и, самое главное, демонтировать старую и установить автоматическую системы пожаротушения.





Напомним, именно за серьезные нарушения пожарной безопасности суд в 2018 году приостановил работу Дворца спорта. Ответчиком по этому делу выступал облсовпроф, однако после его передачи в государственную собственность имущество приняло на баланс ГАУ «СШОР».





Реконструкция Дворца спорта началась в 2019 году. Однако все пошло не так. Подрядчиком работ определили ФГУП ГСУ ФСИН, которое, получив пять контрактов на общую сумму около 100 миллионов рублей, сорвало сроки выполнения заказа. ГКУ «Управление капитального строительства» вынуждено было обратиться в арбитражный суд Волгоградской области с требованием уплаты неустойки и пени за просрочку исполнения контрактов.





Как обстоят дела с капитальным ремонтом Дворца спорта в настоящее время, редакция ИА «Высота 102» поинтересовалась в комитете строительства Волгоградской области.





– Общестроительные работы по капитальному ремонту административно-бытового корпуса (АБК) Дворца спорта находятся в стадии завершения. Выполнен капитальный ремонт кровли, административных и спортивных помещениях 1, 2 и 3 этажей АБК проведена замена инженерных коммуникаций. В настоящее время ведутся работ по устройству дополнительных пожарных выходов, необходимые для проведения мероприятий по снятию ограничений, наложенных судом в 2018 году за нарушение норм пожарной безопасности, – пояснили в ведомстве.





При этом региональные власти запланировали и реконструкцию Дворца спорта. Проектировать эти работы взялось ООО «АрхиДон» из Ростова-на-Дону, с которым был заключен соответствующий контракт в июле 2021 года.

На сегодняшний день, пояснили в комитете строительства, проведены обследования, разработаны планировочные решения, на следующем этапе – подготовка разделов проектной документации. Работа проектной организации ведется согласно контрактному графику, подчеркнули в администрации Волгоградской области.





Между тем, осенью 2018 года в администрации Волгоградской области заявляли, что на благоустройство Дворца спорта потребуется три года и около полумиллиарда рублей. Уже понятно, что предварительные прогнозы не сбылись.

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» запечатлел, как выглядит сегодня Дворец спорта. Возможно, во внутренних помещениях все гораздо лучше, но вот внешний вид сооружения, кроме уныния, не вызывает никаких эмоций.





Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"