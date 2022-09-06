







19-летняя волгоградка Яна Курцева стала чемпионкой России по плаванию на открытой воде, который проходит на курорте Сукко Краснодарского края. Как сообщили ИА «Высота 102» в Федерации плавания Волгоградской области, на дистанции в 10 километров успешно выступили воспитанники клуба «Волга», представляющие сборную команду региона. Еще три волгоградки вошли в число восьми лучших на этой дистанции. Маргарита Ершова, Полина Козякина и Варвара Погорелова заняли соответственно 4, 5 и 8 место.





Тренером девочек является Татьяна Манкевич, которая недавно стала старшим тренером российской сборной по плаванию на открытой воде.





К слову, Яна Курцева победила с результатом 2 часа 15 минут и 1 секунда. Олимпийская чемпионка волгоградка Лариса Ильченко в Пекине в 2008 году проплыла 10 километров за 1 час 59 минут 27,7 секунды.