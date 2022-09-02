Экология

Российскую Федерацию заставят убраться на Лысой горе в Волгограде

Экология 02.09.2022 14:58
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02.09.2022 14:58


Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском в территориальному управлению Росимущества с требованием ликвидировать несанкционированную свалку вблизи мемориального комплекса «Лысая гора». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, поводом послужили жалобы граждан на огромный нелегальный полигон отходов площадью более 13 тысяч квадратных метров. 

Напомним, поводом для привлечения общественного внимания к проблеме загрязнения Лысой горы стало заявление главы Росприроднадзора РФ Светланы Радионовой, которая пообещала наказать виновных в появлении свалки. Она озвучила, что в отобранных пробах мусора и почвы было обнаружено превышение концентрации загрязняющих веществ, в том числе по нефтепродуктам, меди, свинцу, цинку и нитрат-иону. При этом глава федерального ведомства  отметила, что участок находится в собственности Российской Федерации, значит, за него несет ответственность территориальное управление Росимущества. 

В свою очередь руководитель территориального управления Росимущества Александр Хрипко пояснил корреспонденту ИА «Высота 102», что считает проблему трудноразрешимой. Так, он заявил, что захламленные территории являются до сих пор землями общего пользования, а необходимые кадастровые работы администрацией города до сих пор не выполнены. При этом не установлен контроль за данной территорией, куда, по его словам, свозят мусор со всех сторон, при этом никто не несет за это ответственности. 

Также Александр Хрипко пояснил, что на вывоз данной свалки потребуются огромные средства. 

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