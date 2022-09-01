Здравоохранение

«А скорую забыли?»: волгоградским медикам определили новые ковидные выплаты

Здравоохранение 01.09.2022 19:20
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01.09.2022 19:20


Изменения в приказ об оплате труда работников медицинских и фармацевтических организаций, подведомственных облкомздраву, внесены комитетом здравоохранения Волгоградской области. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в регионе  вводятся компенсационные выплаты отдельным категориям работников, имеющим риск заразиться коронавирусной инфекцией. Размер так называемых ковидных выплат установлен на уровне 25% должностного оклада сотрудникам, участвующим в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению коронавируса. 

Под эти категории попадают врачи, средний и младший медперсонал, работающие в стационарах, участковые врачи-терапевты, педиатры, семейные врачи, врачи-инфекционисты, фельдшеры ФАПов.

В комитете здравоохранения ИА «Высота 102» пояснили, что таким образом регион приводит в соответствие нормативно-правовые акты на основании постановления правительства РФ, которое ввело компенсационные выплаты некоторым категориям работников, рискующих заразиться коронавирусом, с 1 июля 2022 года. Иными словами, федеральные решения официально закрепляют теперь и в Волгоградской области. В соответствии с методическими рекомендациями в настоящее время вносятся изменения в положение об оплате труда подведомственных медорганизаций. 

Ранее, напомним, ковидные выплаты были отменены для некоторых категорий медработников  весной этого года, когда коронавирус в регионе пошел на спад. Без выплат в том числе остались сотрудники скорой помощи, которые продолжают работу с зараженными коронавирусом и сегодня. На федеральном уровне решения о назначении им прибавки к зарплатам не принималось. 

Насколько нам известно, нас в постановлении о назначении дополнительных выплат нет, – рассказал ИА «Высота 102» врач скорой помощи. – По крайней мере, в прошлом месяце мы никаких прибавок не увидели. Объясняют это тем, что скорая помощь с недавних пор не проводит тестирование на COVID-19. При этом мы все продолжаем работать с пациентами, у которых инфекция выявляется уже в поликлиниках или больницах. Мы также их транспортируем, осматриваем, но повышенным риском это уже не считается. Сотрудникам поликлиник при этом платят независимо от того, был подтвержденный ковид или не было. 

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