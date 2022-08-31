Расследования

Волгоградцев просят помочь в расследовании зверского убийства семьи с ребенком

Расследования 31.08.2022 17:07
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31.08.2022 17:07


Осведомленность жителей Волгоградской области может помочь в распутывании загадочного дела, которым занимаются следователи Ленинградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в СКР по Ленинградской области, в 2008 году у берега реки Ижора в Тосненском районе были обнаружены тела двух  неизвестных мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. В октябре 2021 года недалеко от этого места была сделана еще одна страшная находка - останки малолетней девочки. 

Погибшие двое мужчин и женщина были завернуты в тканевые мешки и покрывала, связаны между собой и прикреплены к грузу в виде бетонного поребрика. Конечности их были обмотаны скотчем. С  момента смерти до обнаружения трупов прошло около 1,5-2 месяцев.

В октябре 2021 года в той же реке были найдены останки девочки.  Местный житель, который увлекается поиском в воде на магнит, достал из Ижоры сумку с гирей. Внутри лежали череп, обмотанный пакетом, кости туловища, перемотанные проволокой, фрагменты одежды и пластмассовые бусы.

По результатам проведенных экспертиз было установлено, что  мужчина на вид 45-55 лет и женщина на вид 45-50 лет являются кровными родителями девочки. Мужчина (возраст примерно 50-70 лет), их родственником не является, однако  его смерть наступила одновременно с данными лицами.

Следователи СК России обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией об исчезновении из любых регионов РФ семей в составе мужа, жены и дочери, с просьбой сообщить сведения по телефону 8-812-492-01-58 или следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области Борисову Денису Александровичу 8-952-266-92-44.

Фотороботы пропавших

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