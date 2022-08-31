Осведомленность жителей Волгоградской области может помочь в распутывании загадочного дела, которым занимаются следователи Ленинградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» в СКР по Ленинградской области, в 2008 году у берега реки Ижора в Тосненском районе были обнаружены тела двух неизвестных мужчин и женщины с признаками насильственной смерти. В октябре 2021 года недалеко от этого места была сделана еще одна страшная находка - останки малолетней девочки.

Погибшие двое мужчин и женщина были завернуты в тканевые мешки и покрывала, связаны между собой и прикреплены к грузу в виде бетонного поребрика. Конечности их были обмотаны скотчем. С момента смерти до обнаружения трупов прошло около 1,5-2 месяцев.

В октябре 2021 года в той же реке были найдены останки девочки. Местный житель, который увлекается поиском в воде на магнит, достал из Ижоры сумку с гирей. Внутри лежали череп, обмотанный пакетом, кости туловища, перемотанные проволокой, фрагменты одежды и пластмассовые бусы.

По результатам проведенных экспертиз было установлено, что мужчина на вид 45-55 лет и женщина на вид 45-50 лет являются кровными родителями девочки. Мужчина (возраст примерно 50-70 лет), их родственником не является, однако его смерть наступила одновременно с данными лицами.

Следователи СК России обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией об исчезновении из любых регионов РФ семей в составе мужа, жены и дочери, с просьбой сообщить сведения по телефону 8-812-492-01-58 или следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области Борисову Денису Александровичу 8-952-266-92-44.

Фотороботы пропавших