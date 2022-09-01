Происшествия

В Волгограде дерево рухнуло на балкон 4-этажки

Происшествия 01.09.2022 08:27
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01.09.2022 08:27



Происшествие случилось вечером 30 августа в Советском районе Волгограда. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница дома №4 по ул. Юрьевская, 4 Ольга, от звука разбитого стекла на балконе подпрыгнула вся ее семья. 

- Выглянули, а там дерево завалилось прямо на наш балкон, - вспоминает женщина неприятные минуты. – Хорошо, что в этот момент там никого не было. Разбилось стекло, на ограждении балкона вмятина, но самое опасное, что дерево начинает трескаться. Так что может еще развалиться и упасть кому-нибудь на голову, не дай Бог. 

По словам Ольги, сухое дерево без какой-либо растительности стояло во дворе уже не первый год. 

- Я прямо чувствовала, что этим все кончится, - переживает волгоградка. – Мы обращались с просьбой в УК, чтобы его спилили, но разве кто-то у нас пошевелится, пока петух не клюнет?

Жительница дома обратилась за помощью в администрацию Советского района с просьбой убрать дерево и освободить балкон ее квартиры. По ее словам, в администрации пообещали все сделать, когда найдут кран. Сколько на это понадобится времени, ей не пояснили. 

Как пояснили в администрации Волгограда, информация о произошедшем поступила в администрацию Советского района от управляющей компании 31 августа. Сегодня, 1 сентября  специалисты районной коммунальной службы предоставят спецтехнику и окажут содействие УК в уборке и вывозе фрагментов дерева, заверили в мэрии.

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