Общественный центр и офис Сбера получили «золотой» сертификат соответствия российскому экологическому стандарту
Экономика 31.08.2022 12:52 Новости компаний
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31.08.2022 12:52 Новости компаний
Первый в стране Общественный центр Сбера и прилегающий к нему офис, расположенные в Самаре (ул. Вилоновская, 13), получили «золотой» сертификат соответствия стандарту «Зеленый офис. Ecogreenoffice».
Данный вид сертификации является добровольным и соответствует требованиям Постановления Правительства РФ «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе «зелёного») развития и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе «зелёного») развития в РФ». «Золотой» сертификат означает, что помещение соответствует наиболее высоким стандартам в уже построенных зданиях.
При проведении сертификации учитывались: воздействие на окружающую среду, энергоэффективность, водосбережение, использованные строительные и отделочные материалы, здоровье и благополучие сотрудников и клиентов, управление отходами, а также закупочная деятельность, экологизация быта и работа с персоналом.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Сбер очень ответственно относится к экологии и активно применяет принципы ESG в своей работе. В новых современных офисах банка мы используем самые технологичные и экологичные материалы,а в работе с клиентами и сотрудниками опираемся на их запросы и потребности. Сертификация по российскому экологическому стандарту – это важный шаг, который позволяет выработать новый экологический стандарт работы наших отделений».
Напомним, в оформлении Общественного центра и прилегающего офиса Сбера использованы современные материалы и технологии, отвечающие всем экологическим требованиям: оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы, авторегуляторы расхода воды. Также создана безбарьерная доступная среда.
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