В Волгоградском ботсаду установили рекорд по посещаемости





33 тысячи жителей и гостей региона посетили в 2024 году волгоградский ботанический сад. Это рекордное количество посетителей за все время работы учреждения, сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды. 33 тысячи жителей и гостей региона посетили в 2024 году волгоградский ботанический сад. Это рекордное количество посетителей за все время работы учреждения, сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды.

Уникальные плантации жители региона и гости посещали на площадках ботсада в Волгограде и Волжском. Для любителей флоры были подготовлены ботанические прогулки, выставки первоцветов и однолетников и уже традиционный «Бал хризантем». Гости в прошлом году могли насладиться цветением 50 тысяч тюльпанов, цикламенов, фрезий, гиацинтов, нарциссов и других растений.Ботанический сад принимал также участие и в экологических мероприятиях российского масштаба. В частности, учреждение представляло регион на фестивале «Будущее в цветах», который прошел в мае в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.В облкомприроды уже заявили, что работают над увеличением количества посетителей в 2-3 раза в 2025 году. Это планируется достичь за счет масштабной модернизации учреждения.