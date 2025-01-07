«Голова не треснет?»: мощная оттепель до +12 сменит морозы в Волгоградской области





Погода в Волгоградской области готовится подкинуть очередной сюрприз жителям региона – на смену установившимся в последние дни морозам идет уже вторая в этом году оттепель, но с новыми температурными рекордами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, завтра, 8 января температура воздуха начнет стремительно подниматься и достигнет в некоторых южных районах +8 градусов. Погода в Волгоградской области готовится подкинуть очередной сюрприз жителям региона – на смену установившимся в последние дни морозам идет уже вторая в этом году оттепель, но с новыми температурными рекордами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, завтра, 8 января температура воздуха начнет стремительно подниматься и достигнет в некоторых южных районах +8 градусов.

Однако на следующий день, 9 января, в Волгоградской области будет еще теплее – до +12. 10 января в регионе столбик термометра опустится лишь на 2 градуса.В Волгограде дневная температура воздуха также начнет подниматься и достигнет 9 января +8. Такие температурные качели грозят, как правило, головными болями, дестабилизацией кровяного давления и другим недомоганием.В регионе 8 января ожидаются такие природные явления как туман, гололед, снег и мокрый снег, в том числе налипание мокрого снега на проводах и деревьях. 9 января на некоторых территориях мокрый снег превратится дождь.При этом осадки обойдут стороной Волгоград.