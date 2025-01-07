Денис Мантуров организовал полет на «Ансате» для подростка из Волгограда

Скриншот видео Правительство РФ t.me
Общество 07.01.2025 12:12
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07.01.2025 12:12
Скриншот видео Правительство РФ t.me
Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров исполнил мечту подростка из Волгограда в рамках акции «Елка желаний». Как сообщили ИА «Высота 102» в правительстве РФ, счастливчиком оказался 17-летний Михаил, который хотел побывать в роли специалиста санитарной авиации. Для молодого человека были организованы экскурсия в Национальную службу санитарной авиации в Санкт-Петербурге и полет на вертолете службы «Ансат».Михаил познакомился с работой диспетчерской службы, побывал в офисе нацсанавиации и совершил полет с сотрудниками ведомства.
Скриншот видео Правительство РФ t.me
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