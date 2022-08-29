В поселке Волгограда после цыганской свадьбы сгорело три дома





В поселке Верхняя Ельшанка в Советском районе Волгограда дотла сгорело три дома. Как сообщила ИА «Высота 102» местная жительница Илона, пожар начался в доме, где накануне проходила цыганская свадьба.

– Первым загорелся цыганский дом, – рассказала девушка информагентству. – Там вчера праздновали свадьбу. После огонь быстро перекинулся на соседей.

В пресс-службе МЧС России по Волгоградской области подтвердили слова волгоградки.

– В 04:43 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе, – пояснили в ГУ МЧС России по региону. – В поселке горели три постройки. Пожарные расчеты 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:48 утра. Погибших и пострадавших нет

Также в ведомстве добавили, что предполагаемой причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

Фото: читатель ИА «Высота 102» Илона