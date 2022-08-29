В поселке Волгограда после цыганской свадьбы сгорело три дома

В поселке Верхняя Ельшанка в Советском районе Волгограда дотла сгорело три дома. Как сообщила ИА «Высота 102» местная жительница Илона, пожар начался в доме, где накануне проходила цыганская свадьба.
– Первым загорелся цыганский дом, – рассказала девушка информагентству. – Там вчера праздновали свадьбу. После огонь быстро перекинулся на соседей.
В пресс-службе МЧС России по Волгоградской области подтвердили слова волгоградки.
– В 04:43 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе, – пояснили в ГУ МЧС России по региону. – В поселке горели три постройки. Пожарные расчеты 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:48 утра. Погибших и пострадавших нет
Также в ведомстве добавили, что предполагаемой причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.
Фото: читатель ИА «Высота 102» Илона