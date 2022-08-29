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Футболисты «Ротора» встретились с коллективом Волжского трубного завода

Актуально 29.08.2022 13:37
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29.08.2022 13:37


Футболисты, тренерский и административный штаб команды посетили ВТЗ. Гостям провели экскурсию по заводу, рассказали технологию выпуска разного сортамента труб, уделили внимание экологическому направлению.
В концертном зале трубопрессового цеха №2 прошла встреча с коллективом предприятия. На вопросы собравшихся ответили спортивный директор клуба Федор Щербаченко, капитан команды Олег Алейник и полузащитник Максим Мартусевич. Как отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, футбол занимает особое место в жизни коллектива трубников. ВТЗ показывает хорошие результаты не только в производстве, но и в спорте. В прошлом году команда ВТЗ «Волга» стала победителем корпоративного турнира по мини-футболу среди руководителей Группы ТМК и Группы Синара. 

Очень знаковая встреча сегодня с футболистами знаменитого Волгоградского клуба «Ротор», – отметил Сергей Четвериков. – Мы с удовольствием ходим на ваши матчи, а в нашем коллективе много самых преданных болельщиков. Думаю, что наша встреча интересна и познавательна для каждой из сторон. 
Оживленный диалог работников предприятия с футболистами длился около часа. 

Заводчан интересовали планы команды на ближайшее время, как формируется состав игроков, какую роль для «Ротора» играют болельщики, как настраиваются футболисты на матчи, попросили дать советы подрастающему поколению и многое другое.  Футболисты провели фото и автограф-сессии. 

Также спортсмены подарили памятные подарки и сувениры и пригласили на свои матчи.
Мы очень рады нашей встрече и ждали ее с большим нетерпением, – отметил спортивный директор клуба «Ротор» Федор Щербаченко.Мы посмотрели, как работает одно из ведущих предприятий региона – ВТЗ, как организована на заводе социальная сфера, а заводчане познакомились с игроками нашей команды и больше узнали о нас. Надеемся, что такие встречи станут традиционными. 

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