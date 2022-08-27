













В Волжском наряд ДПС задержал водителя, на автомобиле которого были незаконно установлены специальные звуковые сигналы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью наряд дорожно-патрульной службы ОР ДПС ОГИБДД УМВД России по Волжскому у поселка Металлургов пытался остановить машину «Лада Веста». Однако водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и проехал мимо. Автоинспекторы догнали автомобиль. Водитель – 33-летний житель Среднеахтубинского района - пояснил, что якобы не заметил полицейских.





Видео ГУ МВД по Волгоградской области



В салоне автомобиля инспектор ДПС обнаружил устройство для подачи специальных звуковых сигналов с громкоговорителем. В этот момент мужчина вырвал и выбросил часть прибора в траву, стал отрывать провода устройства под капотом, сопротивляясь сотрудникам полиции.В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). За данное правонарушение мужчине грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанного устройства.Задержанному также грозит штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток за неповиновение законному требованию сотрудников полиции, а также штраф за управление транспортным средством без документов.