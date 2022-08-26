В обезвоженном городе Волгоградской области устранили порыв канализации









Через час в дома и учреждения городского округа Михайловка Волгоградской области начнет поступать вода, без которой жители остались накануне вечером. Как заверили ИА «Высота 102» в администрации Михайловки, только что были завершены ремонтные работы на канализационном коллекторе, авария на котором произошла вечером 25 августа.

Порыв произошел на основном напорном коллекторе, который обеспечивает отвод сточных вод от многоквартирных домов и других учреждений. Для проведения ремонтных работ была прекращена общая подача воды. В администрации городского округа заверяли, что подвоз воды осуществлялся.





Фильтровальная насосная станция уже начала подавать воду на промежуточный резервуар чистой воды. Ориентировочно с 10.00 вода начнет поступать в городскую водопроводную сеть, уточнили в мэрии городского округа.



