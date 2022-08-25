Политика

Главу района Волгоградской области переизбрали на третий срок

Политика 25.08.2022 17:17
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25.08.2022 17:17



Депутаты Киквидзенской районной думы Волгоградской области накануне избрали главу района. Им стал  действующий руководитель муниципалитета Сергей Савин. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной думе, избрание главы района проходило в рамках конкурса. На этот пост претендовали два человека – действующий глава района и Юрий Скороходов, его заместитель. Сергей Савин был избран единогласно.

Сергей Савин является главой Киквидзенского района с 2014 года. Это его новый, уже третий по счету срок в должности руководителя муниципалитета.
Напомним, ранее он высказывался за переименование  Киквидзенского района в Преображенский.


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