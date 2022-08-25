Главу района Волгоградской области переизбрали на третий срок









Депутаты Киквидзенской районной думы Волгоградской области накануне избрали главу района. Им стал действующий руководитель муниципалитета Сергей Савин. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной думе, избрание главы района проходило в рамках конкурса. На этот пост претендовали два человека – действующий глава района и Юрий Скороходов, его заместитель. Сергей Савин был избран единогласно.





Сергей Савин является главой Киквидзенского района с 2014 года. Это его новый, уже третий по счету срок в должности руководителя муниципалитета.