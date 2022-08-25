Банк «Открытие» запустил сберегательные продукты с высокой доходностью для новых вкладчиков





Банк «Открытие» предлагает вклад «Первый» с максимальной ставкой 8% и накопительный счет «Копилка» со ставкой 7,5% годовых для клиентов, ранее не размещавших в «Открытии» крупные суммы.

Рублевый вклад «Первый» оформляется на три месяца. Максимальная ставка по вкладу при получении процентов в конце срока составляет 8% годовых.

Минимальная сумма вклада – 50 тысяч рублей, максимальная – 3 млн рублей. Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно.

Накопительный счет «Копилка» подойдет для сберегателей, которые хотят разместить средства на короткий срок с возможностью снятия и пополнения без ограничений. Новым вкладчикам, открывшим накопительный счет, предоставляется дополнительная надбавка в размере 1% годовых* к стандартной ставке. Таким образом, доходность счета «Копилка» составляет 7,5% годовых.

Максимальная сумма средств, на которые начисляется надбавка – 3 млн рублей. Проценты по накопительному счету начисляются ежедневно, а их выплата производится в конце месяца.

Предложениями могут воспользоваться клиенты банка, у которых на 31 июля 2022 года на вкладах и накопительных счетах в «Открытии» было размещено не более 50 тысяч рублей.

В поддержку вклада «Первый» стартовала федеральная рекламная кампания на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах с амбассадорами «Открытия» – народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.

Оформить новые сберегательные продукты можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в любом офисе «Открытия».

* надбавка предоставляется в месяц оформления накопительного счета и в течение 2 календарных месяцев после оформления



