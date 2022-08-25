Экономика

В Волгоградской области собрали больше 100 тысяч тонн овощей

Экономика 25.08.2022 09:34
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25.08.2022 09:34



105 тыс. тонн овощей открытого грунта уже убрано с полей Волгоградской области. По валовому урожаю лидируют хозяйства Среднеахтубинского района, где сегодня проходит День поля. Аграриям представили передовые практики, новые сорта и технику для овощеводов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.
День поля и специализированная выставка-ярмарка «Волгоградский овощевод» неслучайно проходит на полях КФХ Павла Чердынцева в Среднеахтубинском районе — муниципалитет лидирует в отрасли, на сегодняшний день здесь уже собрано 48 тыс. тонн овощей.

- День поля — это не только демонстрация товаров и техники для овощеводческих хозяйств региона. Это и возможность сверить с сельхозтоваропроизводителями часы, совместно обсудить стоящие задачи и варианты их решения. Это и посещение опытных полей: работа по внедрению районированных сортов особенно важна в условиях новых вызовов. Это и хорошая возможность для жителей региона приобрести любимую продукцию, так как здесь организованы точки продажи. А я подчеркну, что высокое качество наших овощей ценят не только волгоградцы, но и москвичи, жители Санкт-Петербурга, Иваново, Твери, Екатеринбурга, Калининграда, Мурманска, Краснодара, Новосибирска, Омска и многих других городов, — сказал замгубернатора Василий Иванов.

Участники мероприятия ознакомятся с новыми образцами сельхозтехники и оборудования, семенной продукцией, агрохимией. На демонстрационных полях осмотрят посадки томатов, перца, лука, моркови. Аграриям представят новые технологии в овощеводстве, в том числе использование привитой рассады — такой посадочный материал лучше приживается и дает большой урожай. Так, в хозяйстве Павла Чердынцева в этом году впервые в качестве эксперимента выращивают привитый арбуз.

Также на площадке состоится «Агрошоу», где покажут новые возможности механизированной высадки и уборки овощей, а также исследования полей с помощью дронов. Кроме того, овощеводы региона станут участниками обучающего семинара в сфере агротехнологических приемов выращивания овощных культур и современных систем защиты растений. Также сегодня передовикам отрасли вручат дипломы и почетные грамоты комитета сельского хозяйства Волгоградской области и АККОР.

Всего на сегодняшний день в хозяйствах региона собрали 20,5 тыс. тонн огурцов, 13,6 тыс. тонн капусты, 23 тыс. тонн лука, 21,2 тыс. тонн томатов, 8,3 тыс. тонн перца, 6,8 тыс. тонн моркови, 1,1 тыс. тонн свёклы. Средняя урожайность овощных культур составила 27 т/га, что на 11% выше, чем на аналогичную дату 2021 года. На 88,4% больше получено картофеля — порядка шести тысяч тонн. Бахчевых культур собрано 18,4 тыс. тонн. Уборка продолжается.



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