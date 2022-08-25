В Волгоградской области собрали больше 100 тысяч тонн овощей









105 тыс. тонн овощей открытого грунта уже убрано с полей Волгоградской области. По валовому урожаю лидируют хозяйства Среднеахтубинского района, где сегодня проходит День поля. Аграриям представили передовые практики, новые сорта и технику для овощеводов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.





- День поля — это не только демонстрация товаров и техники для овощеводческих хозяйств региона. Это и возможность сверить с сельхозтоваропроизводителями часы, совместно обсудить стоящие задачи и варианты их решения. Это и посещение опытных полей: работа по внедрению районированных сортов особенно важна в условиях новых вызовов. Это и хорошая возможность для жителей региона приобрести любимую продукцию, так как здесь организованы точки продажи. А я подчеркну, что высокое качество наших овощей ценят не только волгоградцы, но и москвичи, жители Санкт-Петербурга, Иваново, Твери, Екатеринбурга, Калининграда, Мурманска, Краснодара, Новосибирска, Омска и многих других городов, — сказал замгубернатора Василий Иванов.





Участники мероприятия ознакомятся с новыми образцами сельхозтехники и оборудования, семенной продукцией, агрохимией. На демонстрационных полях осмотрят посадки томатов, перца, лука, моркови. Аграриям представят новые технологии в овощеводстве, в том числе использование привитой рассады — такой посадочный материал лучше приживается и дает большой урожай. Так, в хозяйстве Павла Чердынцева в этом году впервые в качестве эксперимента выращивают привитый арбуз.





Также на площадке состоится «Агрошоу», где покажут новые возможности механизированной высадки и уборки овощей, а также исследования полей с помощью дронов. Кроме того, овощеводы региона станут участниками обучающего семинара в сфере агротехнологических приемов выращивания овощных культур и современных систем защиты растений. Также сегодня передовикам отрасли вручат дипломы и почетные грамоты комитета сельского хозяйства Волгоградской области и АККОР.

День поля и специализированная выставка-ярмарка «Волгоградский овощевод» неслучайно проходит на полях КФХ Павла Чердынцева в Среднеахтубинском районе — муниципалитет лидирует в отрасли, на сегодняшний день здесь уже собрано 48 тыс. тонн овощей.