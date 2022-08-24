Родным погибшей под Волгоградом 9-летней девочки снизили компенсацию

Волгоградский облсуд снизил размер компенсации морального вреда в отношении родственников погибшей в фонтане в Даниловском районе Волгоградской области 9-летней девочки. Как сообщает ИА «Высота 102», размер компенсации изменен с полутора миллиона рублей до 300 тысяч.

В Волгограде облсуд рассмотрел апелляционную жалобу администрации Березовского сельского поселения и апелляционное представление прокурора Даниловского района на решение суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственников девочки.

Согласно материалам дела, в 2015 году глава Березовского сельского поселения Александр Малов решил построить в станице Березовской парк отдыха, в котором предполагалась возведение фонтана. Бюджету сельского поселения предоставили субсидию.

В дальнейшем глава поселения принял у подрядчика работы по строительству фонтана, не удостоверившись в их качестве и безопасности. Помимо этого, достоверно осведомленный от жителей станицы о том, что элементы фонтана пропускают электрический ток, Малов не обеспечил его безопасную работу и никаких действий для исправления недостатков не предпринял.

В результате чего в июле 2020 года 9-летняя девочка, пытаясь достать из фонтана головной убор, скончалась от удара электрическим током. 11 октября 2021 года Даниловский районный суд признал бывшего главу Березовского сельского поселения виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Малову назначили два года колонии-поселения.





Сам фигурант дела, комментируя вступившее в силу решение суда, подчеркнул, что не согласен с приговором. По словам экс-главы, он просто понадеялся на подрядчика, допустившего в свою очередь существенную ошибку в конструкции фонтана, о которой Малов даже не подозревал.

С муниципального образования в лице администрации Березовского сельского поселения в пользу родителей погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 1 500 000 рублей каждому.

— В 2022 году родственники девочки обратились в суд в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Истцы просили взыскать с муниципального образования «Березовское сельское поселение Даниловского муниципального района Волгоградской области» в пользу каждого компенсацию в размере 3 000 000 рублей.

Иск подала мать в интересах брата погибшей девочки, а также бабушек и дедушек по линии отца и матери.

— В исковом заявлении указано, что противоправными действиями должностного лица истцам причинен моральный вред, выразившийся в лишении жизни сестры и внучки. Они тяжело переживают гибель девочки, не спят ночами, в связи с нервными переживаниями появились проблемы со здоровьем, — добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

В свою очередь Даниловский районный суд Волгоградской области исковое заявление семьи погибшей девочки удовлетворил частично. В пользу каждого истца с муниципального образования взыскана компенсация морального вреда в размере 1 500 000 рублей.





Представитель администрации Березовского сельского поселения обжаловал решение суда.

— В апелляционной жалобе он указал, что истцы, ссылаясь на семейную тайну, не предоставили суду объективные доказательства причиненных им нравственных и физических страданий. Также представитель полагает, что не установлен характер личных взаимоотношений и степень близости, — уточнили в объединенной пресс-службе судов.

По мнению ответчика, решение о частичном удовлетворении требований было основано лишь на факте родства. На основании этого он просил снизить размер компенсации морального вреда.

На решение суда прокуратурой Даниловского района было подано апелляционное представление. Прокурор также полагал, что размер взысканной компенсации завышен. Он просил изменить решение суда первой инстанции и снизить размер компенсации.

— Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, руководствуясь принципами разумности и справедливости, изменил решение Даниловского районного суда Волгоградской области, снизив размер компенсации морального вреда в пользу каждого истца с 1 500 000 до 300 000 рублей, — резюмировали в объединенной пресс-службе судов области.

Решение суда вступило в законную силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области / администрация Березовского сельского поселения

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