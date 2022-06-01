Происшествия

Глава села, получивший срок за гибель школьницы в фонтане, снова обжаловал приговор

Происшествия 01.06.2022 17:33
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01.06.2022 17:33


Бывший глава Березовского сельского поселения Даниловского района Волгоградской области Александр Малов во второй раз предпринял попытку обжаловать приговор по делу о гибели школьницы в фонтане. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, экс-чиновник настаивал в кассации на том, что следствие сделало неверные выводы о степени его вины в трагедии. Напомним, что  9-летнюю девочку убило током в чаше фонтана. 

Не добившись возврата дела в прокуратуру при обжаловании приговора в Волгоградском областном суде, адвокат Малова инициировал рассмотрение в Четвертом кассационном суде в Краснодаре. Напомним, что судом перовой инстанции Малов был признан виновным в халатности, повлекшей гибель человека. Следователи доказали, что именно глава села ответственен за ввод фонта-убийцы в эксплуатацию. Согласно материалам уголовного дела, утечка электрического тока и короткое замыкание произошли в результате неисправности погружного дренажного насоса для откачки сточных вод, категорически не предназначенного для использования в фонтане.

– За содеянное Даниловский районный суд приговорил Малова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права занимать управленческие должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет. Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, – напоминает Оксана Черединина. – В кассационном порядке защита Малова просила отменить состоявшиеся по делу решения и возвратить уголовное дело прокурору. С учетом мнения прокуратуры определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции состоявшиеся по данному уголовному делу судебные акты оставлены без изменения.

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