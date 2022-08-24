







На территории Дуплятского сельского поселения Новониколаевского района введен режим чрезвычайно ситуации муниципального характера. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, из-за аварии на водозаборе 153 дома, где проживают 428 человек, в том числе 88 детей, а также школа, дом культуры, администрация сельского поселения и ФАП остались без централизованного водоснабжения.





Как пояснили ИА «Высота 102» в Дуплятском сельском поселении Новониколаевского района, авария на водозаборной скважине произошла еще в воскресенье.





- Потребителей нам удалось запитать от резервной скважины, расположенной на территории одного фермерского хозяйства, - рассказали корреспонденту информагентства. – Так что перебоев с водой не было. Для полива огородов подвозили техническую воду. Районная администрация оперативно начала работы по бурению новой скважины. Так что надеемся, что к концу недели все сделаем. Наверное, какое-то время еще понадобится, чтобы вода из новой скважины была нормального качества.





По предварительным данным, скважина вышла из строя по причине износа оборудования.



