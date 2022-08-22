Расследования

В Волгограде за аферу с 11 млн рублей осужден глава КПК «Депозит»

Расследования 22.08.2022 18:38
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22.08.2022 18:38


Центральным районным судом Волгограда сегодня, 22 августа, признан виновным в мошенничестве с деньгами пайщиками на сумму больше 11 миллионов рублей 41-летний глава КПК «Депозит» Роман Романов. Как сообщает ИА «Высота 102», злоумышленник обещал клиентам от 20 до 30% годовых и возврат внесенных в кооператив денег по первому требованию. 

— Подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Романов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что Романов, являясь председателем правления КПК «Депозит», обманным путем привлекал деньги пайщиков. В период с 30 мая 2013 года по 27 сентября 2016 года фигурант дела похитил 11 147 443 рублей. Мужчина скрылся и потратил полученные средства по своему усмотрению.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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