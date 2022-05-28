«Свалила все на пандемию»: в Волгоградской области директор кооператива похитила 13 миллионов рублей маткапитала





Урюпинский городской суд Волгоградской области вынес приговор директору КПК «Перспектива» Л.Каратаевой за мошенничество и хищение чужого имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, кредитный потребительский кооператив был зарегистрирован 2013 году. Организация предоставляла потребительские кредиты и другие займы. Урюпинский городской суд Волгоградской области вынес приговор директору КПК «Перспектива» Л.Каратаевой за мошенничество и хищение чужого имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, кредитный потребительский кооператив был зарегистрирован 2013 году. Организация предоставляла потребительские кредиты и другие займы.





На суде было доказано, что директор кооператива изготавливала подложные документы, содержащие, в том числе, мнимые договоры займов между КПК «Перспектива» с гражданами, обладающими правом на использование средств материнского капитала в целях улучшения жилищных условий. Тем самым, были введены в заблуждение и сотрудники пенсионного фонда. Создавая видимость погашения долгов по договорам займа, Л. Каратаева получала на расчетный счет кооператива денежные средства, которыми распоряжалась по собственному усмотрению, установил суд.





Всего она похитили более 13 миллионов рублей. Это были сбережения пайщиков, а также средства материнского капитала, которые родители хотели потратить на улучшение жилищных условий и оформление ипотеки.

Однако выяснилось, что за счет средств пайщиков директор кооператива при отсутствии какого-либо имущества и фондовых накоплений, а также доходов от деятельности КПК, «путем обмана и злоупотребления доверием заключала с членами указанного кооператива договоры о передаче личных сбережений члена КПК «Перспектива».Но подсудимая не признала свою вину. Она заявила, что до тех событий, когда кооператив не смог расплатиться по долгам, а также в отношении граждан, которые были признаны потерпевшими, членство в кооперативе оформлялось надлежащим образом, со всеми лицами, желающими внести личные взносы, заключались договоры. А по факту получения денег оформлялись приходные кассовые ордера. Все обязательства перед гражданами кооперативом исполнялись до начала пандемии, которая и стала основной причиной финансовой нестабильности организации, утверждала женщина.Суд признал Л.Каратаеву виновной в мошенничестве и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.