Расследования

«Свалила все на пандемию»: в Волгоградской области директор кооператива похитила 13 миллионов рублей маткапитала

Расследования 28.05.2022 11:58
0
28.05.2022 11:58


Урюпинский городской суд Волгоградской области вынес приговор директору КПК «Перспектива» Л.Каратаевой за мошенничество и хищение чужого имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, кредитный потребительский кооператив был зарегистрирован  2013 году. Организация предоставляла потребительские кредиты и другие займы.  
Однако выяснилось, что за счет средств пайщиков директор кооператива при отсутствии какого-либо имущества и фондовых накоплений, а также доходов от деятельности КПК,  «путем обмана и злоупотребления доверием заключала с членами указанного кооператива договоры о передаче личных сбережений члена КПК «Перспектива».

На суде было доказано, что директор кооператива изготавливала подложные документы, содержащие, в том числе, мнимые договоры займов между КПК «Перспектива» с гражданами, обладающими правом на использование средств материнского  капитала в целях улучшения жилищных условий. Тем самым, были введены в заблуждение и сотрудники пенсионного фонда. Создавая видимость погашения долгов по договорам займа, Л. Каратаева получала на расчетный счет кооператива денежные средства, которыми распоряжалась по собственному усмотрению, установил суд.

Всего она похитили более 13 миллионов рублей. Это были сбережения пайщиков, а также средства материнского капитала, которые родители хотели потратить на улучшение жилищных условий и оформление ипотеки.
Но подсудимая не признала свою вину. Она заявила, что до тех событий, когда кооператив не смог расплатиться по долгам, а также в отношении граждан, которые были признаны потерпевшими, членство в кооперативе оформлялось надлежащим образом, со всеми лицами, желающими внести личные взносы, заключались договоры. А по факту получения денег оформлялись приходные кассовые ордера. Все обязательства перед гражданами кооперативом исполнялись до начала пандемии, которая и стала основной причиной финансовой нестабильности организации, утверждала женщина.
Суд признал Л.Каратаеву виновной в мошенничестве и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Расследования
27.05.2022 12:33
Расследования 27.05.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2022 11:19
Расследования 27.05.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2022 15:42
Расследования 26.05.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2022 12:15
Расследования 26.05.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2022 10:45
Расследования 26.05.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2022 10:42
Расследования 26.05.2022 10:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2022 19:04
Расследования 25.05.2022 19:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2022 14:38
Расследования 25.05.2022 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2022 12:28
Расследования 25.05.2022 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2022 15:02
Расследования 24.05.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2022 11:12
Расследования 24.05.2022 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2022 10:10
Расследования 24.05.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2022 09:44
Расследования 24.05.2022 09:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2022 19:17
Расследования 23.05.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2022 17:43
Расследования 23.05.2022 17:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:31
Уволен гендиректор волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
15:23
Директор гостиницы стал председателем Урюпинской гордумыСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области молодой мужчина пропал по дороге в хуторСмотреть фотографии
13:37
Главный следователь и прокурор Волгоградской области отчитались о доходахСмотреть фотографии
12:55
На Волгоградскую область 28 мая обрушатся град и грозыСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде эвакуировали посетителей музея-панорамы «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:58
«Свалила все на пандемию»: в Волгоградской области директор кооператива похитила 13 миллионов рублей маткапиталаСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде автомобиль протаранил две машины на встречкеСмотреть фотографии
11:01
На площади Чекистов в Волгограде прошел сбор пограничниковСмотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом нашли пропавшую на острове бабушку с собачкойСмотреть фотографии
08:38
В Волжском открыли новый автобусный маршрут выходного дня до кладбищаСмотреть фотографии
08:12
Чиновник мэрии Волгограда задекларировал доход более 19 миллионовСмотреть фотографии
07:54
Дурной запах от луковой свалки в Волгограде долетел до РосприроднадзораСмотреть фотографии
23:06
Огромная змея забралась в унитаз к жительнице Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
Волгоградские депутаты обсудили меры защиты лесов от пожаровСмотреть фотографии
20:35
Дожди и сильный ветер омрачат выходные жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
19:08
«Грязища, вонища и пни»: волгоградцы в ходе опроса оценили бульвар на 7-й ГвардейскойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
«Смотрели в окно с довольными лицами»: новые троллейбусы вывезли волгоградцев из пробкиСмотреть фотографии
17:41
«Мотив поджигать был у двоих»: в суде по делу Музраева участвовала волгоградский вице-губернаторСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области спасут реки Кумылга и ТишанкаСмотреть фотографии
17:14
Накануне Дня химика более 470 сотрудников предприятий группы «НИКОХИМ» получили награды за успехи в профессииСмотреть фотографии
17:08
В Камышине увековечат память о погибших на Украине бойцахСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области выращивают баранов-победителейСмотреть фотографии
16:25
«Мы тут не перезимуем»: в Волгограде из жилого дома вынесли систему отопленияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
«Виво Маркет» признан победителем городского конкурса «Царицынский бизнес - 2022»Смотреть фотографии
16:19
Опровержение
15:02
Под Волгоградом обнаружили заброшенный стан с умирающими лошадями – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Стоматология Советского района вошла в состав клинико-диагностического центра ВолгГМУСмотреть фотографии
13:37
Мошенничавший в Волгограде экс-глава Росимущества отделался в суде легким испугомСмотреть фотографии
13:21
Южная команда «Ростелекома» стала лидером II Всероссийских соревнований «Умный город-2022»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 