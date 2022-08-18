Экономика

«ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует кадровую работу

Экономика 18.08.2022 11:18 Новости компаний
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18.08.2022 11:18 Новости компаний



Вопросы развития кадрового потенциала Гремячинского горно-обогатительного комбината обсудили директор по персоналу АО «МХК «ЕвроХим» Олег Василевский и руководитель по работе с персоналом Дивизиона Горнорудный АО «МХК «ЕвроХим» Михаил Лебедев во время выездного совещания с исполнительным директором «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгением Сахаровым.

Гремячинский горно-обогатительный комбинат, построенный в Котельниковском районе Волгоградской области предприятием «ЕвроХим-ВолгаКалий», входит в число наиболее передовых промышленных комплексов региона. Сейчас на комбинате трудятся порядка двух тысяч человек. В процессе развития производственных мощностей количество рабочих мест увеличится – в ближайшее время на производство придут еще около пятисот сотрудников.



Рабочая поездка главы кадровой службы «ЕвроХима» началась с подробного осмотра важнейших производственных объектов Гремячинского ГОКа. В сопровождении исполнительного директора «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгения Сахарова руководители спустились в выработки рудника, осмотрели цеха сильвинитовой обогатительной фабрики. Личный обход выработок рудника и корпусов комбината позволил получить картину условий труда работников. 

Высокий уровень социального обеспечения персонала руководители оценили в процессе посещения жилых районов «Восточный» и «Дубовая роща», построенных предприятием для семей работников.
Создание привлекательных условий труда и быта - важнейшее условия прихода на комбинат высококлассных специалистов, способных освоить новейшее оборудование и обеспечить требуемый уровень производства продукции.
И многое в этом направлении сделано уже сейчас. Успех предприятия обеспечивает надежная команда целеустремленных и перспективных сотрудников, для которых создана стабильная и хорошо обустроенная рабочая среда с конкурентоспособной зарплатой, перспективами профессионального развития и карьерного роста.

Большое внимание предприятие уделяет обеспечению высоких социальных гарантий. Система стимулирующих вознаграждений, дополнительное медицинское страхование, оплаченные предприятием путевки на оздоровительный отдых для работников и членов их семей – это лишь некоторые меры заботы компании о своем коллективе. Кроме того, на Гремячинском ГОКе внедрена программа помощи и адаптации молодых специалистов, поощряется, в том числе и финансово, исследовательская и рационализаторская деятельность сотрудников. Действует лицензированный Учебный центр, в котором можно получить новую профессию и повысить квалификацию уже имеющейся. 

Оснащению Учебного центра руководители уделили особенное внимание. Они осмотрели тренажер проходческого комбайна, на котором будут проходить обучение сотрудники предприятия. Это высокоточный габаритный макет реального рабочего места машиниста горной техники, оснащенный штатными органами управления и системой визуализации – шлемом смешанной реальности, обладающим фотореалистичной четкостью картинки. Во время тренировки на тренажере ученик работает в физической кабине, погрузившись в смешанную реальность, видит свои руки и, физическую кабину и виртуальное окружение рудника.

Подводя итоги рабочей поездки, глава дирекции по персоналу «ЕвроХима» и другие участники выездного совещания отметили успехи «ЕвроХим-ВолгаКалия» в кадровой работе и наметили планы работы по дальнейшему развитию предприятия.

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