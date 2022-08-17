Вспомнили детство: двое мужчин за 30 украли пять электросамокатов в центре Волгограда

В Волгограде полицейские раскрыли кражу электросамокатов, совершенную в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, средства передвижения под покровом ночи похитили двое мужчин в возрасте 30-ти и 34-х лет.

– В начале августа в полицию Центрального района поступило заявление представителя фирмы по прокату электросамокатов о хищении 5 средств индивидуальной мобильности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых, – сообщили в главке МВД информагентству.

Задержанные мужчины рассказали оперативникам, что идея украсть электросамокаты пришла к ним неожиданно во время вечернего променада по набережной Волгограда. Из пяти украденных в итоге самокатов волгоградцы планировали оставить себе один.

– Один электросамокат они планировали оставить для личного пользования, а остальные продать. Свою вину задержанные признали. Похищенное изъято, – сообщают полицейские. – В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ – «Кража».