Расследования

Вспомнили детство: двое мужчин за 30 украли пять электросамокатов в центре Волгограда

Расследования 17.08.2022 13:13
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17.08.2022 13:13


В Волгограде полицейские раскрыли кражу электросамокатов, совершенную в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, средства передвижения под покровом ночи похитили двое мужчин в возрасте 30-ти и 34-х лет. 

– В начале августа в полицию Центрального района  поступило заявление представителя фирмы по прокату электросамокатов о хищении 5 средств индивидуальной мобильности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых, – сообщили в главке МВД информагентству. 

Задержанные мужчины рассказали оперативникам, что идея украсть электросамокаты пришла к ним неожиданно во время вечернего променада по набережной Волгограда. Из пяти украденных в итоге самокатов волгоградцы планировали оставить себе один. 

– Один электросамокат они планировали оставить для личного пользования, а остальные продать. Свою вину задержанные признали. Похищенное изъято, – сообщают полицейские. – В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ – «Кража».  

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