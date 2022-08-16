Экономика

Работникам «Красного Октября» повысили зарплату

Экономика 16.08.2022 10:40
0
16.08.2022 10:40


Руководством АО «Корпорация Красный октябрь» было принято решение с 1 июля увеличить заработную плату на 10%. 
Решение об индексации управляющий директор Константин Николаевич Волков объявил на праздновании Дня металлурга. Напомним, что это уже вторая индексация в этом году – в январе 2022 года заработная плата заводчан уже была увеличена. Тогда индексация затронула оклад на 20% и соответственно доплаты за работу в вечернее и ночное время, доплаты за переработку графика. Индексация, проведенная в июле 2022 года, касается не только оклада, но и премий, которые начисляются за основные производственные результаты.
Как пояснила директор по управлению персоналом Марина Шендрик, выполнение социальных обязательств перед работниками – одна из главных задач руководства предприятия, наряду с выполнением производственных показателей. Индексация также направлена на повышение уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. По итогам июля этого года средняя заработная плата работников на предприятии составила 50 468 рублей, а за аналогичный период прошлого года – 44 052 рубля. При этом, согласно статистическим данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по Волгоградской области за 5 месяцев 2022 года составила 39 897 рублей. 
В настоящий момент на предприятии реализуется ряд инициатив, направленных на поддержку сотрудников. Для тех, кто готов зарабатывать больше, есть возможность получения доплат за совмещение должностей и повышение квалификации или разряда.
Кроме этого, на предприятии материально поощряется инициатива работников, направленная на улучшение любых процессов. Для молодых, энергичных и инициативных работников предприятия проводятся молодежная научно-практическая конференция и конкурс «Мастерская лидерства», по результатам участия в которых выплачиваются денежные премии.
Также, по словам Марины Вячеславовны, в разработке проект новой системы оплаты труда, переход на которую планируется с января 2023 года. Она обеспечит максимальную прозрачность и простоту начисления заработной платы. 
Профсоюзная организация металлургического предприятия тесно работает с руководством и поддерживает конструктивный диалог между менеджментом завода и сотрудниками.  
– На данный момент руководством предприятия проводится целый комплекс мер по улучшению условий труда работников «Красного Октября», – отметил председатель профсоюзной организации Юрий Лутченков. – Мы как представители заводчан часто посещаем цеха и подразделения предприятия и в курсе всех насущных и волнующих людей проблем. Сейчас работники чувствуют поддержку и заботу со стороны руководства. И индексация зарплаты, уже вторая с начала года, положительно влияет на настроение и мотивацию работников. 
 «Красный Октябрь» выполняет все социальные обязательства, предусмотренные Коллективным договором единовременные выплаты материальной помощи, в связи
– с рождением ребенка,
– при возвращении на завод после прохождения службы в рядах Российской армии, 
– с окончанием без отрыва от производства вуза или ссуза,
– с длительным стационарным лечением (более 1 месяца),
– со смертью родственников. 
Предприятие оплачивает профессиональное и плановое обучение работников, а также обучение, необходимое для повышения разряда и квалификации. 
Работники могут воспользоваться льготными путевками в летние оздоровительные лагеря для организации отдыха своих детей. В 2021 году 134 ребенка отдохнули за счет предприятия. В этом году на отдых отправились 168 детей, 26 из них уже отдохнули на Черноморском побережье.
Также в этом году была организована бесплатная выдача первых блюд в заводских столовых. 
А по итогам работы за 2021 год в январе всем работникам завода было начислено единоразовое материальное поощрение. 
Все мероприятия, направленные на увеличение средней заработной платы, расширение пакета социальных льгот и гарантий, проводятся в целях закрепления работников на предприятии и повышения имиджа завода как работодателя при выборе предприятия кандидатами на трудоустройство. Повышение конкурентоспособности на рынке труда позволяет привлечь молодых специалистов.
Напомним, что на предприятии по-прежнему открыт ряд вакансий по рабочим специальностям. Узнать подробности можно в отделе кадров (каб. № 9) или по номеру телефона (8442)74-85-93. Подробный список вакансий здесь.
Также на предприятии продолжает действовать акция «Приведи друга», согласно которой сотрудник может порекомендовать знакомого на рабочие специальности и получить денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей при его трудоустройстве.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
16.08.2022 10:36
Экономика 16.08.2022 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2022 13:13
Экономика 15.08.2022 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2022 13:08
Экономика 15.08.2022 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2022 12:06
Экономика 15.08.2022 12:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.08.2022 10:32
Экономика 15.08.2022 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2022 11:36
Экономика 14.08.2022 11:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.08.2022 16:22
Экономика 13.08.2022 16:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.08.2022 18:31
Экономика 12.08.2022 18:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2022 12:02
Экономика 12.08.2022 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2022 10:36
Экономика 12.08.2022 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2022 10:09
Экономика 12.08.2022 10:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2022 08:55
Экономика 12.08.2022 08:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.08.2022 08:43
Экономика 12.08.2022 08:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.08.2022 06:28
Экономика 12.08.2022 06:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2022 16:10
Экономика 11.08.2022 16:10
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:34
Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
В Волжском на парковке в машине умер мужчинаСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде рэперов из «Касты» пытались уличить в экстремизмеСмотреть фотографии
10:40
Работникам «Красного Октября» повысили зарплатуСмотреть фотографии
10:28
Компания молодежи разбилась на «Ладе» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:14
Полис ОМС для студентовСмотреть фотографии
09:56
Бочаров с главой Росавтодора облетели дорожные стройки ВолгоградаСмотреть фотографии
09:54
Улицу Козловскую частично перекрыли в Волгограде из-за раскопокСмотреть фотографии
09:52
На фестиваль «ULTRA 100» из Волгограда в Волжский пустят дополнительные электричкиСмотреть фотографии
09:11
Обозвал проституткой: волгоградцу всадили нож в шею за оскорблениеСмотреть фотографии
09:03
В пруду Волгограда ищут тело 47-летнего мужчиныСмотреть фотографии
09:03
В Волжском потушили пожар в доме, где зимой произошел взрывСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
Назначена дата судебного заседания по делу замглавы ВолгоградаСмотреть фотографии
07:59
На Волгоградскую область надвигается долгожданное похолодание до +31Смотреть фотографии
20:43
СК начал проверку после смерти волгоградца прыгнувшего в водуСмотреть фотографии
19:37
«Она полгорода держала в руках»: в Волгоградской области на 97-ом году жизни скончалась легендарная акушеркаСмотреть фотографии
18:59
Ищут водолазы: в пруду под Волгоградом утонул мужчинаСмотреть фотографии
18:04
Опубликовано видео с места ликвидации террористов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Под Волгоградом арестовано имущество завода экс-депутатаСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде назначили нового межрайонного природоохранного прокурораСмотреть фотографии
16:56
Годовалая девочка умерла после падения из окна под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:51
ФСБ предотвратила в Волгограде теракт спецслужб УкраиныСмотреть фотографии
16:33
Водитель отвлекся: в Волгограде иномарка влетела под фуруСмотреть фотографииCмотреть видео
15:49
«Вместо грядок – выжженная земля»: в поселке Соляном в Волгограде полмесяца нет водыСмотреть фотографии
15:03
Было Wildberries, а стало «Ягодки»: интернет-магазин переименовалсяСмотреть фотографии
14:52
Похоронили рядом с родителями: под Урюпинском простились с погибшим на Украине Вячеславом ПроскуряковымСмотреть фотографии
14:34
«Начинает подташнивать»: волгоградцы в 40-градусную жару задыхаются в автобусахСмотреть фотографии
14:29
В Волгоградской области пересчитают всех покойников на кладбищахСмотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом пьяный екатеринбуржец прыгнул с теплоходаСмотреть фотографии
13:29
В выигрыше все: РУСАЛ-Волгоград провел турнир по мини-футболу среди команд металлургических гигантов регионаСмотреть фотографии
 