Работникам «Красного Октября» повысили зарплату

Экономика 16.08.2022 10:40
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16.08.2022 10:40
Руководством АО «Корпорация Красный октябрь» было принято решение с 1 июля увеличить заработную плату на 10%.
Решение об индексации управляющий директор Константин Николаевич Волков объявил на праздновании Дня металлурга. Напомним, что это уже вторая индексация в этом году – в январе 2022 года заработная плата заводчан уже была увеличена. Тогда индексация затронула оклад на 20% и соответственно доплаты за работу в вечернее и ночное время, доплаты за переработку графика. Индексация, проведенная в июле 2022 года, касается не только оклада, но и премий, которые начисляются за основные производственные результаты.
Как пояснила директор по управлению персоналом Марина Шендрик, выполнение социальных обязательств перед работниками – одна из главных задач руководства предприятия, наряду с выполнением производственных показателей. Индексация также направлена на повышение уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. По итогам июля этого года средняя заработная плата работников на предприятии составила 50 468 рублей, а за аналогичный период прошлого года – 44 052 рубля. При этом, согласно статистическим данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по Волгоградской области за 5 месяцев 2022 года составила 39 897 рублей.
В настоящий момент на предприятии реализуется ряд инициатив, направленных на поддержку сотрудников. Для тех, кто готов зарабатывать больше, есть возможность получения доплат за совмещение должностей и повышение квалификации или разряда.
Кроме этого, на предприятии материально поощряется инициатива работников, направленная на улучшение любых процессов. Для молодых, энергичных и инициативных работников предприятия проводятся молодежная научно-практическая конференция и конкурс «Мастерская лидерства», по результатам участия в которых выплачиваются денежные премии.
Также, по словам Марины Вячеславовны, в разработке проект новой системы оплаты труда, переход на которую планируется с января 2023 года. Она обеспечит максимальную прозрачность и простоту начисления заработной платы.
Профсоюзная организация металлургического предприятия тесно работает с руководством и поддерживает конструктивный диалог между менеджментом завода и сотрудниками.
– На данный момент руководством предприятия проводится целый комплекс мер по улучшению условий труда работников «Красного Октября», – отметил председатель профсоюзной организации Юрий Лутченков. – Мы как представители заводчан часто посещаем цеха и подразделения предприятия и в курсе всех насущных и волнующих людей проблем. Сейчас работники чувствуют поддержку и заботу со стороны руководства. И индексация зарплаты, уже вторая с начала года, положительно влияет на настроение и мотивацию работников.
«Красный Октябрь» выполняет все социальные обязательства, предусмотренные Коллективным договором единовременные выплаты материальной помощи, в связи
– с рождением ребенка,
– при возвращении на завод после прохождения службы в рядах Российской армии,
– с окончанием без отрыва от производства вуза или ссуза,
– с длительным стационарным лечением (более 1 месяца),
– со смертью родственников.
Предприятие оплачивает профессиональное и плановое обучение работников, а также обучение, необходимое для повышения разряда и квалификации.
Работники могут воспользоваться льготными путевками в летние оздоровительные лагеря для организации отдыха своих детей. В 2021 году 134 ребенка отдохнули за счет предприятия. В этом году на отдых отправились 168 детей, 26 из них уже отдохнули на Черноморском побережье.
Также в этом году была организована бесплатная выдача первых блюд в заводских столовых.
А по итогам работы за 2021 год в январе всем работникам завода было начислено единоразовое материальное поощрение.
Все мероприятия, направленные на увеличение средней заработной платы, расширение пакета социальных льгот и гарантий, проводятся в целях закрепления работников на предприятии и повышения имиджа завода как работодателя при выборе предприятия кандидатами на трудоустройство. Повышение конкурентоспособности на рынке труда позволяет привлечь молодых специалистов.
Напомним, что на предприятии по-прежнему открыт ряд вакансий по рабочим специальностям. Узнать подробности можно в отделе кадров (каб. № 9) или по номеру телефона (8442)74-85-93. Подробный список вакансий здесь.
Также на предприятии продолжает действовать акция «Приведи друга», согласно которой сотрудник может порекомендовать знакомого на рабочие специальности и получить денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей при его трудоустройстве.
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