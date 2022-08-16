Работникам «Красного Октября» повысили зарплату





Руководством АО «Корпорация Красный октябрь» было принято решение с 1 июля увеличить заработную плату на 10%.

Решение об индексации управляющий директор Константин Николаевич Волков объявил на праздновании Дня металлурга. Напомним, что это уже вторая индексация в этом году – в январе 2022 года заработная плата заводчан уже была увеличена. Тогда индексация затронула оклад на 20% и соответственно доплаты за работу в вечернее и ночное время, доплаты за переработку графика. Индексация, проведенная в июле 2022 года, касается не только оклада, но и премий, которые начисляются за основные производственные результаты.

Как пояснила директор по управлению персоналом Марина Шендрик, выполнение социальных обязательств перед работниками – одна из главных задач руководства предприятия, наряду с выполнением производственных показателей. Индексация также направлена на повышение уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. По итогам июля этого года средняя заработная плата работников на предприятии составила 50 468 рублей, а за аналогичный период прошлого года – 44 052 рубля. При этом, согласно статистическим данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по Волгоградской области за 5 месяцев 2022 года составила 39 897 рублей.

В настоящий момент на предприятии реализуется ряд инициатив, направленных на поддержку сотрудников. Для тех, кто готов зарабатывать больше, есть возможность получения доплат за совмещение должностей и повышение квалификации или разряда.

Кроме этого, на предприятии материально поощряется инициатива работников, направленная на улучшение любых процессов. Для молодых, энергичных и инициативных работников предприятия проводятся молодежная научно-практическая конференция и конкурс «Мастерская лидерства», по результатам участия в которых выплачиваются денежные премии.

Также, по словам Марины Вячеславовны, в разработке проект новой системы оплаты труда, переход на которую планируется с января 2023 года. Она обеспечит максимальную прозрачность и простоту начисления заработной платы.

Профсоюзная организация металлургического предприятия тесно работает с руководством и поддерживает конструктивный диалог между менеджментом завода и сотрудниками.

– На данный момент руководством предприятия проводится целый комплекс мер по улучшению условий труда работников «Красного Октября», – отметил председатель профсоюзной организации Юрий Лутченков. – Мы как представители заводчан часто посещаем цеха и подразделения предприятия и в курсе всех насущных и волнующих людей проблем. Сейчас работники чувствуют поддержку и заботу со стороны руководства. И индексация зарплаты, уже вторая с начала года, положительно влияет на настроение и мотивацию работников.

«Красный Октябрь» выполняет все социальные обязательства, предусмотренные Коллективным договором единовременные выплаты материальной помощи, в связи

– с рождением ребенка,

– при возвращении на завод после прохождения службы в рядах Российской армии,

– с окончанием без отрыва от производства вуза или ссуза,

– с длительным стационарным лечением (более 1 месяца),

– со смертью родственников.

Предприятие оплачивает профессиональное и плановое обучение работников, а также обучение, необходимое для повышения разряда и квалификации.

Работники могут воспользоваться льготными путевками в летние оздоровительные лагеря для организации отдыха своих детей. В 2021 году 134 ребенка отдохнули за счет предприятия. В этом году на отдых отправились 168 детей, 26 из них уже отдохнули на Черноморском побережье.

Также в этом году была организована бесплатная выдача первых блюд в заводских столовых.

А по итогам работы за 2021 год в январе всем работникам завода было начислено единоразовое материальное поощрение.

Все мероприятия, направленные на увеличение средней заработной платы, расширение пакета социальных льгот и гарантий, проводятся в целях закрепления работников на предприятии и повышения имиджа завода как работодателя при выборе предприятия кандидатами на трудоустройство. Повышение конкурентоспособности на рынке труда позволяет привлечь молодых специалистов.

здесь. Напомним, что на предприятии по-прежнему открыт ряд вакансий по рабочим специальностям. Узнать подробности можно в отделе кадров (каб. № 9) или по номеру телефона (8442)74-85-93. Подробный список вакансий

Также на предприятии продолжает действовать акция «Приведи друга», согласно которой сотрудник может порекомендовать знакомого на рабочие специальности и получить денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей при его трудоустройстве.



