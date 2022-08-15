Водитель отвлекся: в Волгограде иномарка влетела под фуру

В Кировском районе Волгограда сегодня, 15 августа, примерно в 13.50 легковушка влетела в фуру. Сообщается о пострадавшей девушке. Последствия аварии попали на видео.





— По предварительной информации, водитель за рулем автомашины Hyundai Accent двигался по улице Лазоревой со стороны улицы Водников в направлении поселка Веселая балка, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив переулка Зеленоградского, 1А водитель отвлекся от управления и наехал на стоящий на светофоре грузовой автомобиль с полуприцепом.





На кадрах видно, для того, чтобы извлечь иномарку из-под фуры спасателям приходится применять специальные инструменты.

По уточненным данным областного главка МВД, в результате дорожного инцидента пострадала 22-летняя девушка. Пассажирку легковушки госпитализировали в больницу.

— Вызов обслужен медицинским учреждением, не подведомственным комитету здравоохранения, чья бригада находилась ближе всего к месту ДТП, — пояснили в облздраве.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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