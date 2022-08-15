Под Волгоградом пьяный екатеринбуржец прыгнул с теплохода

В Волге на расстоянии 2,8 километра от левого берега в районе города Дубовки Волгоградской области обнаружили тело 50-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», житель Екатеринбурга прыгнул с круизного теплохода в воду и утонул.

— Организована доследственная проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительная причина гибели — утопление.

Известно, происшествие случилось накануне. Екатеринбуржец вместе с женой путешествовал на теплоходе «Козьма Минин» из Астрахани в Пермь. Мужчина, находясь в подпитии, решил прыгнуть в воду с борта теплохода. Пассажиры заметили тонущего за бортом и сообщили экипажу корабля, однако к этому времени он уже скрылся под воду.

— Тело извлекли из воды водолазы. На изъятой видеозаписи с камеры, установленной на борту теплохода, зафиксировано, что мужчина самостоятельно прыгнул в воду, — добавили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

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